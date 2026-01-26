Los Reyes presidirán la misa funeral en Huelva tras la polémica cancelación del acto laico del Gobierno

Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, presidirán la misa funeral por las víctimas del accidente de los dos trenes ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). La ceremonia en recuerdo de los 45 fallecidos se llevará a cabo este jueves 29 de enero a las 18:00 horas en la Catedral de la Merced. El anuncio de la presencia de los Reyes se produce después de que el Gobierno anunciara la suspensión del funeral de Estado laico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, inicialmente previsto para el sábado 31 de enero en Huelva. La Junta de Andalucía informó que, después de hablar con una amplia mayoría de los allegados, el Gobierno de España había trasladado que a un número importante de ellos les resultaba imposible asistir en esa fecha debido a diversas circunstancias personales y logísticas.

Las familias habían manifestado su disgusto por celebrar un funeral laico: «Aquí no cabe un funeral laico, cabe un funeral cristiano, religioso. Huelva y Andalucía son una tierra mariana», explicó hace días la hermana de uno de los heridos del accidente de los dos trenes, que descarrilaron en el término municipal de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

El primer siniestro afectó al tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga-Madrid Puerta de Atocha. El convoy descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, lo que provocó que varios vagones invadieran la vía contigua. En ese preciso momento circulaba por la vía paralela el tren Alvia 2384, que realizaba el recorrido Madrid Puerta de Atocha-Huelva. Como consecuencia de la invasión, este segundo convoy también descarriló, agravando el alcance de la tragedia.

Fuentes consultadas del Partido Popular han confirmado que también acudirá el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Además, en este sentido han insistido que el ministro de Transportes Óscar Puente no debería aducir a la misa funeral. «Óscar Puente no puede someter a las familias de las víctimas al dolor de tener que ver en persona al responsable del mantenimiento de las vías que fallaron y que le costaron la vida a sus seres queridos», han destacado las mismas fuentes consultadas.

Funeral laico

Hace días la decisión del Gobierno de celebrar un funeral laico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) provocó el malestar e indignación entre algunos familiares, que consideran que el acto no representa el sentir mayoritario de los afectados ni la tradición religiosa de la zona.

Gracia, hermana de uno de los heridos graves en el accidente de los trenes del pasado 18 de enero, criticó de forma pública el formato del acto institucional suspendido en Huelva. En declaraciones al programa En Boca de Todos, afirmó que «aquí no cabe un funeral laico, cabe un funeral cristiano, religioso», subrayando que Huelva y Andalucía son «una tierra mariana». «Mi hermano está en manos de la Virgen. Ha sido un milagro, y los milagros no los hacen los políticos, los hace el de arriba», señaló.

Podran hacer un funeral laico y q venga la plana mayor del reino.

Huelva esta de luto.

Huelva reza y rezará.

El jueves 29 d enero a las 18h en la St Catedral, misa funeral.

🙏 pic.twitter.com/0N0owq5QmZ — Maria Galdon (@marietagaldon) January 22, 2026

Las muestras de indignación de los onubenses por este homenaje de Estado se han visto en redes sociales durante estos días.

«Venir a Huelva a imponer un duelo laico es no conocer esta tierra. El Gobierno quiere un homenaje aséptico el 31 de enero, olvidando que están en la provincia más mariana de España. ¿Pretenden consolar sin Cielo en la casa de la Virgen de la Cinta, del Rocío, la del Carmen o de la Peña?», se ha publicado en redes sociales estos días.

«Es la soberbia del despacho contra la verdad del pueblo. Podrán organizar un protocolo frío y sin Cruz, pero no podrán evitar que Huelva, por lo bajini, rece una Salve. Aquí el dolor no se gestiona, se le reza a Dios y a la Virgen», se ha recordado.