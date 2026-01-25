La indignación de las familias obliga a Moncloa a suspender el funeral de Estado por los muertos de Adamuz

El funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, inicialmente previsto para el sábado 31 de enero en Huelva, ha sido aplazado tras las consultas realizadas por las instituciones con las familias afectadas. La Junta de Andalucía ha informado que, después de hablar con una amplia mayoría de los allegados, el Gobierno de España ha trasladado que a un número importante de ellos les resultaba imposible asistir en esa fecha debido a diversas circunstancias personales y logísticas.

Diferentes familias han expresado su preferencia por el hecho que el acto se celebrara más adelante, en un momento que les permitiera participar con mayor serenidad durante su duelo.

Funeral laico

Hace días la decisión del Gobierno de celebrar un funeral laico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) provocó el malestar e indignación entre algunos familiares, que consideran que el acto no representa el sentir mayoritario de los afectados ni la tradición religiosa de la zona.

Gracia, hermana de uno de los heridos graves en el accidente de los trenes del pasado 18 de enero, criticó de forma pública el formato del acto institucional previsto en Huelva. En declaraciones al programa En Boca de Todos, de la cadena Cuatro, afirmó que «aquí no cabe un funeral laico, cabe un funeral cristiano, religioso», subrayando que Huelva y Andalucía son «una tierra mariana». «Mi hermano está en manos de la Virgen. Ha sido un milagro, y los milagros no los hacen los políticos, los hace el de arriba», señaló.

El acto de Estado fue acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Estaba previsto para que se celebrase el próximo sábado 31 de enero en Huelva y se había diseñado para que tuviera carácter civil.

Misa funeral llena de este domingo

Este domingo a las 11:00 horas se celebrará una misa funeral en la Caseta Municipal de Adamuz, organizada por la diócesis de Córdoba. La ceremonia ha sido presidida por el obispo Jesús Fernández y ha contado con la presencia de la Virgen del Sol, patrona de la localidad. Este acto religioso sí ha respondido al sentir de las familias de los muertos y heridos en el accidente de trenes y el resto de los amigos y vecinos que han querido acompañarlos.

Misa funeral en la Diócesis de Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sí asistirá en cualquier caso a la misa funeral que se celebrará este próximo jueves en Huelva, la provincia más afectada por la tragedia en la que residían prácticamente la mitad de las víctimas. La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz se celebrará en la Diócesis de Huelva el próximo jueves 29 de enero, a las 18:00 horas, en la Catedral de la Merced.

Misa funeral en la Catedral de Cádiz

La Diócesis de Cádiz y Ceuta celebrará el próximo martes 27 de enero, a las 20:00 horas, en la Iglesia Catedral de Cádiz.

Campanas de la Catedral por las víctimas

Las campanas de la Catedral llevan doblando durante dos momentos cada jornada, a las 12:00 y a las 18:00, desde el pasado martes 20 de enero en señal de duelo por las víctimas.

Misa funeral en la Catedral de Sevilla

En Sevilla, se celebrará una misa funeral por las víctimas del tren y por el joven sevillano Fernando Huerta, fallecido en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) en la Catedral de Sevilla el miércoles 28 de enero a las 20:00 horas.