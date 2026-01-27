Puente arremete contra el jefe de la investigación de Adamuz por llevarle la contraria con la soldadura

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado contra Ignacio Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargado de esclarecer las causas que provocaron el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), por apuntar a la rotura de la soldadura como principal causa del siniestro, al contrario que el Gobierno.

Puente se ha mostrado molesto por las apariciones públicas del presidente de la CIAF, ya que, en su opinión, provoca el origen de un debate político sobre cuestiones que deberían, según el ministro, contar con otro tratamiento. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, el titular de Transportes, ha cuestionado las palabras de Ignacio Barrón.

«Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar», ha subrayado Óscar Puente ante los medios.

«Son hipótesis que se plantean verbalmente en una entrevista sin un informe de laboratorio», ha criticado Puente. «Imagínese que ahora yo digo que si pasa esto, haría esto, y al final que sea otra cosa», ha añadido Puente, quien parece haber olvidado que, en relación con el accidente de Adamuz, dijo en un principio que la vía rota en la zona del trágico siniestro estaba «completamente renovada» y que había «superado cuatro inspecciones en tres meses» para acabar reconociendo, este lunes, que no lo estaba «en todos sus elementos».

La postura de la CIAF

El presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, aseguró al respecto del accidente de tren en Córdoba que «todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, es la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura», en declaraciones al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Ignacio Barrón subrayó que la labor de la comisión que preside, la CIAF, no tiene la misión única de señalar el elemento que falló, sino también «el momento» en que se conozca «la causa de la rotura que produce el descarrilamiento». «Lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado. La investigación va mucho más allá de decir cuál ha sido la causa», completó.

Sobre la polémica surgida por la unión de carriles de diferentes periodos, Barrón advirtió que en principio no es ningún problema siempre que se «haga bien». Además, el presidente de la CIAF apuntaría que «juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta y siempre que se haga bien», en unas declaraciones que no han gustado nada a Óscar Puente por llevar la contraria a la línea marcada por el Gobierno.