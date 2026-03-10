El PSOE de Morant teme que Almusafes replique el caso de Onteniente donde ha sacado un edil en 8 años

En el PSOE valenciano comienza a asomarse el temor a que el caso de Almusafes, donde el alcalde ha sido expulsado por la dirección federal de Pedro Sánchez, se convierta en una réplica del vivido hace siete años en Onteniente. En esta última localidad, también de Valencia, la salida forzada por el aparato socialista a nivel autonómico del entonces alcalde y presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, vino a desencadenar una crisis que sigue abierta y con nefastos resultados para el PSPV: en 2019, los socialistas no obtuvieron un solo edil en Onteniente. Y, en 2023, tan solo uno. Un resultado similar en Almusafes comprometería muy seriamente el futuro de Diana Morant. Y, también, a quien sea el candidato en la Diputación de Valencia.

En síntesis, lo ocurrido en Almusafes es que el PSOE expulsó el pasado viernes, a 48 horas del 8-M, al alcalde, Toni González. Este último ya había sido suspendido cautelarmente de militancia el pasado diciembre. La suspensión cautelar se produjo tras hacerse públicas unas acusaciones contra ese mismo alcalde por un supuesto acoso sexual y laboral.

Pero, con posterioridad, unos 300 militantes, lo que significa toda la Agrupación Socialista de Almusafes, estamparon su firma a favor del primer edil denunciado. Y evidenciaron ya un enfrentamiento abierto con la dirección del PSPV. Es decir, con Diana Morant. El alcalde de Almusafes había tildado las denuncias contra él de dos empleadas municipales de falsas. A su juicio, eran fruto de una venganza contra su persona.

La decisión de expulsar al alcalde de Almusafes se tomó desde la Secretaría de Organización del PSOE de Pedro Sánchez. Es decir, desde la que dirige la también de Onteniente, Rebeca Torró.

Ahora, una parte del PSOE valenciano cree, en lo electoral, que la decisión de Rebeca Torró y Diana Morant de echar al alcalde de Almusafes no fue la adecuada. Y las señala a ellas como responsables de que el PSOE pueda perder la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, si se deciden por unos pocos votos. Y que incluso pueda afectar a Sánchez en las Generales, si un escaño al Congreso está en juego por un puñado de votos. Consideran que el único interés de la expulsión del alcalde de Almusafes fue debilitar al actual secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, enfrentado a Diana Morant. Eso, en lo orgánico.

Lo que sucedió en Onteniente es que el entonces socialista Jorge Rodríguez Gramaje era su alcalde desde 2011. En 2015 fue elegido presidente de la Diputación de Valencia por el PSOE. Pero, en 2018, fue implicado supuestamente en el denominado caso Alquería. El PSOE no creyó en su inocencia y terminó por prescindir de él.

A pesar de ello, Rodríguez creó un nuevo partido, Ens Uneix (Nos Une). Ganó las elecciones en Onteniente en 2019 y dejó al PSOE sin representación municipal. En 2023, Jorge Rodríguez Gramaje fue absuelto de todos los cargos. Volvió a ganar de calle en Onteniente. Y el PSOE solo obtuvo un concejal, con lo que la debacle socialista en el municipio ha sido tremenda. Hasta el punto de que en una localidad de más de 37.000 habitantes, el PSOE solo ha logrado, entre 2019 y 2023, un total de 1.718 votos en las elecciones locales, frente a los 22.334 de Jorge Rodríguez.