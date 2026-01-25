Tellado exige la dimisión «inmediata» de Puente por «mentir en mitad de una tragedia a la cara de los españoles»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido por primera vez la dimisión «inmediata» del ministro de Transportes, Óscar Puente, por «mentir en mitad de una tragedia a la cara de los españoles». Tellado también ha acusado al Gobierno de mentir y «ocultar información» sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Miguel Tellado ha denunciado este domingo en una comparecencia en la sede nacional del PP que el Gobierno ocultó datos clave sobre el descarrilamiento del tren Iryo que solo conocían el ministro Óscar Puente y su entorno y ha criticado duramente al ministro, quien durante toda la semana insistió en que la línea Madrid-Andalucía había sido renovada por completo gracias a una inversión de 700 millones de euros.

En su opinión, sostener es versiones falsas ante los ciudadanos supone una falta grave que hace insostenible que Puente siga al frente del Ministerio de Transportes ni un solo día más.

Tellado ha responsabilizado directamente a la «deficiente gestión» del Ejecutivo de las muertes ocurridas: 45 personas en el accidente de Adamuz el pasado domingo y una más (el maquinista) en el siniestro de Rodalies en Gélida (Barcelona) la misma semana.

«Por la pésima gestión del Gobierno han fallecido 46 personas, y las mentiras del ministro han agravado aún más el sufrimiento de las familias estos días», ha declarado.

Además, ha arremetido contra Pedro Sánchez por no comparecer públicamente desde el lunes y por elegir hacerlo ahora en el Congreso, mezclando el tema con cuestiones de política exterior. A su juicio, esta actitud refleja «una absoluta falta de sensibilidad» hacia las familias de las víctimas y supone un «desprecio grave» hacia todos los españoles.

Por último, ha acusado al Gobierno de manejar ambos accidentes con opacidad, arrogancia y falta de transparencia, asegurando que se ha «engañado» y ocultado información fundamental a los familiares de las víctimas. Por todo ello, Tellado ha exigido la dimisión inmediata de Óscar Puente por haber mentido descaradamente a los españoles en medio de una tragedia tan grave.