El PP retrata la cobardía de Sánchez: «Si con 46 muertos no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir?»

La comparecencia de Óscar Puente en el Pleno del Senado ha contado con una primera crítica que no ha estado dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sino a Pedro Sánchez. La portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, Alicia García, ha criticado en su intervención que «si con 46 víctimas mortales» por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) «el presidente del Gobierno no viene al Senado, qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga».

«Lo que hoy hay aquí es una silla vacía, las víctimas esperando. Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento», ha completado García sobre Sánchez este jueves, en un Pleno que ha comenzado, minutos antes, con los gritos de «¡dimisión, dimisión!» dirigidos a Óscar Puente.

Tras un recuerdo a las víctimas, asegurando que «el dolor exige verdad, exige respeto y exige explicaciones», Alicia García se ha dirigido al ausente Sánchez. «No está porque no quiere estar, no tiene agenda, no tiene justificación, no tiene excusa, pero lo que sí tiene es la obligación de estar, en base a los artículos 70 y 182 de nuestro reglamento», ha incidido.

«El presidente del Gobierno tiene la obligación parlamentaria, legal, política, pero especialmente la obligación moral de comparecer hoy, aquí, de manera urgente, para dar explicaciones sobre el deterioro ferroviario que ha causado 46 víctimas mortales y centenares de heridos», ha añadido la portavoz popular en el Senado, para completar subrayando que Pedro Sánchez «ha preferido quedarse en el bunker de La Moncloa escondido. Y esta ausencia lo que añade es más dolor al dolor de las víctimas».

Vox también señala a Sánchez

Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, ha tomado la palabra tras Alicia García en el Senado y ha señalado a Pedro Sánchez por su no comparecencia junto a Puente este jueves. «46 víctimas no han conmovido al presidente» para comparecer en la Cámara Alta, ha indicado el dirigente de la formación verde. «Lo que está haciendo Sánchez tiene un nombre y no es precisamente democracia», ha añadido.