Muere una de las heridas en la tragedia de Adamuz: la cifra de fallecidos crece a 46

Este viernes, 30 de enero de 2026, la tragedia del accidente de trenes ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) sumó una nueva víctima. Patricia, una mujer de 42 años de un pueblo de Huelva, falleció tras permanecer ingresada desde el día del siniestro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Reina Sofía de Córdoba, debido a graves daños en los pulmones. Con su muerte, el número de víctimas mortales asciende a 46, mientras que los heridos graves siguen hospitalizados y en proceso de recuperación.

Patricia viajaba en el vagón número 2 del tren Alvia 2384, que cubría la ruta Madrid Puerta de Atocha-Huelva, tras haber participado ese mismo domingo en las oposiciones de prisiones celebradas en Madrid. Su fallecimiento eleva a 29 el número de víctimas de la provincia de Huelva, la más afectada por el siniestro. Este dato refleja el profundo impacto de la tragedia en la provincia, donde numerosas familias siguen conmocionadas y de duelo por la pérdida de sus seres queridos.

¿Cómo ocurrió el accidente de Adamuz?

El accidente de los dos trenes tuvo lugar alrededor de las 19:45 horas del 18 de enero, cuando dos trenes colisionaron en el municipio de Adamuz, Córdoba:

Tren Iryo 6189 (Málaga-Madrid Puerta de Atocha) : descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, provocando que varios de sus vagones invadieran la vía contigua.

Tren Alvia 2384 (Madrid-Huelva): circulaba por la vía paralela y, al invadir los vagones del Iryo su trayectoria, también descarriló, agravando la magnitud de la tragedia.

El choque produjo graves daños en ambos trenes, afectando especialmente a los vagones delanteros, donde viajaban la mayoría de las víctimas. Además de los fallecidos, decenas de pasajeros resultaron heridos, muchos de ellos con lesiones graves que requirieron hospitalización prolongada y múltiples intervenciones médicas. Patricia permaneció varios días en la UCI del hospital Reina Sofía, pero finalmente no pudo superar las complicaciones derivadas de los daños severos en los pulmones.

Críticas a la gestión del Gobierno

La gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas tanto por la información inicial ofrecida sobre el accidente como por la manera de acompañar a las familias de las víctimas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, modificó su discurso en los días posteriores al accidente. Inicialmente, afirmó que la vía estaba «completamente renovada» y que había superado «cuatro inspecciones en los últimos tres meses». Sin embargo, posteriormente reconoció que no estaba renovada «en todos sus elementos». Previamente, Puente había asegurado que la vía había sido renovada desde 2021 con una inversión de 700 millones de euros y que se trataba de «materiales prácticamente nuevos». Estos cambios en la narrativa han generado malestar y desconfianza entre familiares y ciudadanos, quienes reclaman transparencia y responsabilidad.

Duelo en Huelva

El accidente ferroviario de Adamuz ha provocado un duelo nacional, especialmente en Huelva, la provincia más afectada por la tragedia. Las familias de las víctimas han expresado su dolor y reclamo de respuestas, mientras los vecinos han organizado homenajes y vigilias en memoria de los fallecidos.

El jueves 29 de enero se celebró en Huelva una misa funeral en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, debido a la gran afluencia de público. Inicialmente, la ceremonia estaba prevista en la Catedral de la Merced, pero se cambió de ubicación para acoger a los más de 4.000 vecinos y 300 familiares de víctimas y heridos. Entre los asistentes estuvieron los Reyes de España, así como representantes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, quienes acompañaron a los afectados en un acto solemne y de homenaje.

Respecto al duelo, se había anunciado un funeral laico programado por Pedro Sánchez para el sábado 31 de enero, que finalmente fue cancelado tras el malestar de los onubenses. Las familias preferían realizar una misa religiosa, presidida por la Virgen de la Cinta, como acto de recuerdo y consuelo espiritual.

Causas y seguridad ferroviaria

El accidente ha puesto en evidencia la situación de las vías ferroviarias en España. Ya en agosto del año pasado, los maquinistas alertaron sobre el deterioro de algunas secciones y solicitaron reducir la velocidad de circulación para prevenir accidentes. La Agencia de Seguridad Ferroviaria, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, lleva años advirtiendo sobre el aumento de los denominados “precursores de accidentes”, que incluyen factores como:

Rebases de señal.

Roturas de carril.

Deformaciones de vía.

Roturas de eje.

Estos elementos se consideran determinantes en la ocurrencia de siniestros graves y son objeto de revisión y mantenimiento constante por parte de las autoridades. Sin embargo, las advertencias de los maquinistas y los informes técnicos no parecen haber sido suficientes para evitar la tragedia de Adamuz.