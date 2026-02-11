El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reducido las «averías» de la vía que provocó la tragedia de Adamuz (Córdoba) a «incidencias» como las causadas por «animales que cruzan las vías». Así se ha expresado el líder en su comparecencia en el Congreso de este miércoles en la que ha informado sobre la tragedia de Adamuz y la de Gélida, en la que falleció un maquinista de Rodalíes.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que «en un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias todos los días y eso es inevitable».

«Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enferman, hay problemas que se derivan de la emergencia climática, que afecta cada vez con más fuerza y recurrencia a nuestras infraestructuras, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas, producto de las sucesivas borrascas que están azotando la Península Ibérica», ha enumerado el presidente del Gobierno.

A todo ello le ha atribuido las «reducciones temporales de velocidad», así como los «parones para actuar sobre la catenaria» y los «desvíos puntuales para actualizar la infraestructura». Sánchez asegura que «todo esto es una molestia», pero niega que sean «anomalías», sino que «son disfuncionalidades».

Según el dirigente socialista, los problemas de las vías que vive el sistema ferroviario español «son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo y permanentemente supervisado». «Es la prueba de que el sistema detecta, actúa y corrige», ha indicado el líder del PSOE.

Por todo ello, concluye Sánchez que «cuando se producen accidentes como el de Adamuz», lo que hay que hacer es «investigar, investigar, aprender también de él». El presidente ha anunciado que va a «tomar medidas y actuar en consecuencia para que aquello que provocó esta tragedia no vuelva a ocurrir y para que el sistema sea cada día mejor».

Ataques a la prensa crítica

Sánchez, además, ha lanzado ataques a la prensa crítica. El presidente considera que «se han lanzado muchos bulos a lo largo de este último mes» sobre la inversión en mantenimiento. El dirigente socialista ha insistido en que «el sistema no es perfecto, pero es seguro».

El jefe del Ejecutivo subraya que desde su llegada al Gobierno en 2018, han «multiplicado prácticamente por tres la inversión en infraestructura ferroviaria». A la vez, se ha vanagloriado de que «los accidentes graves se han reducido al 11%». Y ha detallado que todo ello «a pesar de que el número de pasajeros ha aumentado en torno al 15%». «Mucho más tráfico ferroviario y menos accidentes», ha aseverado.

Sin embargo, ha admitido que, en todo caso, el nivel de inversión puede no ser el adecuado para mantener las vías: «A la vista de los acontecimientos es lícito preguntarse si el nivel actual es suficiente; es un debate oportuno».

Además, Sánchez se ha jactado de haber llegado a un pacto con los profesionales del sector ferroviario para aumentar la inversión en mantenimiento y la plantilla de Adif, así como de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. «Si cuando concluyan sus investigaciones nos dicen que tenemos que hacer más, lo haremos».