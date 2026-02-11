Zasca sideral de Abascal a Sánchez por preguntarle por su sueldo: «Yo no cobro de los prostíbulos»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retratado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le preguntara por su sueldo en el Congreso de los Diputados. Abascal ha respondido al intento de ataque de Sánchez recordando al jefe del Ejecutivo que él no cobra ni un euro «de los prostíbulos» ni del dinero «que tendría que ir a las vías del tren».

«Qué gracioso se cree», le ha espetado el también presidente de Patriots a Sánchez. «Es usted un personaje sin ningún tipo de escrúpulos», ha añadido, desde el estrado, repitiendo palabras de Sánchez en las que presume de que «está todo declarado», en referencia a la corrupción que le acecha a él y al PSOE.

«Yo tengo un asesor, por cierto, y le ha imputado un sueldo inventándoselo», le ha reprochado Abascal a Sánchez, para a continuación afirmar que el presidente del Gobierno «tiene 800 asesores pagados con los impuestos de los españoles». «Le recomiendo que contrate al mío», ha añadido el líder de Vox.

Sánchez había increpado a Abascal previamente, hablando del sueldo de uno de los asesores de Vox y deslizando que el salario del presidente del partido podría estar inflado, más allá del sueldo oficial. Vaya ahora mismo a la página web del Congreso y lo busca», le ha respondido Abascal, antes de un zasca muy aplaudido desde la bancada verde. «Lo que le puedo decir es que recibo cero en prostíbulos y cero de lo que tendría que ir a las vías del tren», ha aseverado el político.

Abascal retrata a Sánchez

Santiago Abascal ha denunciado este miércoles en el Congreso que «ninguno de los fallecidos» en el accidente ferroviario de Adamuz «merecía un Gobierno como este». Así ha reaccionado el líder de Vox a la comparecencia del presidente del Gobierno en la Cámara Baja para hablar de la tragedia ferroviaria y la crisis de transportes en la que está sumida España.

«Es capaz de utilizar las víctimas», ha añadido Abascal, señalando a Sánchez por hacer trampas parlamentarias. Para el líder de Vox es «una autoinculpación clarísima» la bajada de la velocidad de los trenes tras los accidentes de Adamuz y Gélida el pasado enero, que se saldaron con 47 fallecidos en total, pese a que semanas antes el ministro de Transportes, Óscar Puente, había anunciado que elevaría la velocidad máxima del AVE de los actuales 300 km/h a 350 km/h.

Así ha retratado Abascal a Sánchez, a quien le ha echado en cara que la «corrupción mata», en el Congreso de los Diputados, donde el presidente comparecía para dar cuenta de sus últimos viajes internacionales y de los accidentes ferroviarios.