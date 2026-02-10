Koldo: «Sánchez me ordenó que la Policía bajase el pistón con los prostíbulos de su suegro… y se bajó el pistón»

Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos revela en esta entrevista exclusiva que el actual presidente del Gobierno, cuando estaba en plena campaña de las primarias socialistas, le pidió que contactara con la Policía para «bajar el pistón» a los seguimientos policiales sobre los locales de alterne regentados por el padre de Begoña Gómez. García confirma que cumplió la orden y que las investigaciones se relajaron: «Todos quedaron contentos». El testimonio cobra especial relevancia tras las recientes declaraciones judiciales de Santos Cerdán y Antonio Hernando sobre las reuniones en Ferraz con la fontanera Leire Díez para abordar los audios de Villarejo que comprometían al suegro de Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Usted hizo alguna gestión para ayudar a Sabiniano Gómez?

RESPUESTA.- Pues una vez, sí. Como siempre he estado en tema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mi relación es evidente con ellos, con el tema de las primarias me preguntaron a ver cómo estaba la situación con él. Me dijeron: «Mira a ver cómo está el suegro de Pedro, porque hay tema con locales y demás».

P.- ¿Locales de qué tipo?

R.- De alterne, me dijeron.

P.- Y eso, ¿quién se lo dijo?

R.- Gente del partido. Lo que me querían decir es si había alguna irregularidad del suegro bajo seguimiento policial.

P.- O sea, ¿lo que le dijeron es que hablase con miembros de la Policía para que averiguase si había una investigación sobre Sabiniano Gómez o los locales de alterne que regentaba?

R.- Sí, exactamente. Eso fue lo que me pidieron.

P.- Y usted, ¿qué hizo?

R.- Pues hacerlo. Pregunté cómo estaba la situación y me dijeron que había una especie de seguimiento. Eran unos locales de alterne un poco específicos…

P.- ¿Le confirmaron en la Policía que había investigaciones policiales sobre los locales de alterne del suegro de Pedro Sánchez?

R.- Si eran legales, no legales… Estaban mirando.

P.- ¿Hablaron de trata de blancas?

R.- No, no entraron en ese detalle. Eran locales de alterne.

P.- ¿Le confirmaron que había investigaciones en marcha?

R.- Que estaban mirándolo. Y sí, que es verdad que Pedro Sánchez dice: «Mira a ver cómo conseguís que se suavice un poco el tema».

P.- ¿Que se relajasen las investigaciones?

R.- Que a ver cómo podíamos bajar el pistón.

P.- ¿Y usted lo transmitió?

R.- Sí.

P.- ¿Y se bajó el pistón?

R.- Pues no se volvió a hablar del tema. Yo pienso que sí.

P.- ¿Se quedaron todos contentos?

R.- Ésa es la palabra, todos contentos.

P.- ¿Y fueron órdenes de Pedro Sánchez?

R.- Sí.