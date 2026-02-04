El Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con penas de prisión a los directivos en España de la red social X (antes Twitter) de Elon Musk, si no eliminan de la plataforma los mensajes que desde el Ejecutivo consideran que son «desinformación», así como «mensajes de odio» o «polarizadores», tal y como han detallado desde La Moncloa. Todo ello pese a que algunos miembros del Ejecutivo han promulgado varias noticias que resultaron no ser correctas para atacar a «la ultraderecha» durante sus más de siete años de legislatura.

«La desinformación no surge de la nada, es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficio», ha manifestado Sánchez en su discurso de este martes ante líderes internacionales.

Para combatir esta situación, el jefe del Ejecutivo ha anunciado en ese mismo acto una batería de cambios legislativos sobre las plataformas online. Entre ellos, se incluye la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 16 años. Entre las medidas que ha presentado está la llamada «penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales».

Esto incluirá la creación de un nuevo delito que penalizará la manipulación de algoritmos que permita la «amplificación deliberada de contenidos ilegales», y la «alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos».

Desde el Gobierno señalan que este tipo de contenidos «no surgen de forma espontánea», sino que son «creados, impulsados y amplificados» por «actores concretos». Además, señalan que se benefician de «algoritmos diseñados para maximizar beneficios».

Francia, ejemplo para Sánchez

El Gobierno de Sánchez se mira en el espejo de Emmanuel Macron, presidente francés. El país vecino, como indica La Moncloa, ya ha avanzado en su legislación sobre esta penalización y ya reconoce un delito sobre «manipulación de algoritmos».

Francia introdujo en su Código Penal, en su tipo más leve, unas penas de hasta cinco años de prisión y una multa de 150.000 euros por «obstruir o perturbar el funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de datos».

Pero reconocía que esas penas podrían elevarse hasta los siete años y multa de 300.000 euros «cuando este delito se haya cometido contra un sistema automatizado de tratamiento de datos personales implantado por el Estado».

Estas penas son las que el Gobierno utilizará como ejemplo para poner en marcha una remodelación del Código Penal añadiendo una tipificación de las conductas que incluyan modificación de los algoritmos.

Esas responsabilidades, que según el Ejecutivo socialista están ahora en un limbo, serían también extensibles a los directivos de las plataformas digitales. Sánchez ha hablado, concretamente, de que responderán ante la ley los consejeros delegados de las empresas en España que se nieguen a eliminar los contenidos que fomenten la «polarización».

Penas para los directivos

Y es que otra de las medidas que ha anunciado el líder socialista este martes es la extensión de la «responsabilidad penal de los directivos de las plataformas».

Desde el Gobierno aseguran que se propondrá una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados «penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios». Concretamente, estas sanciones serán especialmente graves cuando se nieguen a retirar «contenidos ilícitos». «Esto implica que altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos», señalan desde Moncloa.

Ambas medidas serán elaboradas por el Gobierno a través de un Proyecto de Ley para su posterior remisión al Congreso. Con ello, Sánchez quiere acabar con «la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión». Además, el Ejecutivo pretende «superar» la idea de que «la tecnología es neutral».

Bulos para culpar a la «ultraderecha»

A lo largo de los siete años de legislatura, el Gobierno ha incurrido en la difusión de varias noticias que resultaron no ser ciertas.

El pasado mes de septiembre, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, culpó a «la ultraderecha» por la agresión de dos personas encapuchadas a tres menores extranjeros en el centro de Hortaleza, pero lo cierto es que, como informó OKDIARIO, la Policía realmente no tenía pruebas para vincularlo con un ataque ideológico. El incidente se produjo días después de que un marroquí de 17 años violara a una niña española de 14 frente al mismo centro.

En mayo de 2025, Óscar Puente, ministro de Transportes, afirmó que el caos que sufrió la localidad toledana de La Sagra y que paralizó la línea de AVE Madrid-Sevilla, afectando a más de 6.000 viajeros, fue provocado por un sabotaje por supuestas motivaciones políticas.

Sin embargo, la incidencia fue provocada por dos delincuentes comunes que robaron cobre y que, más tarde, fueron detenidos por la Guardia Civil, por lo que otro de los bulos del Gobierno quedó desvanecido.

En aquellas fechas, varios medios de comunicación publicaron unas supuestas conversaciones de WhatsApp entre un ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO), Juan Vicente Bonilla, y un confidente, en las que se dejaba caer que querían colocar una «bomba lapa» debajo del coche de Sánchez.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y ministros del PSOE como Óscar López y Pilar Alegría, dieron por válidas esas informaciones y alimentaron en los medios la noticia que resultó ser incorrecta.

Finalmente, se pudo comprobar que el diálogo estaba sacado de contexto y que el ex capitán de la UCO lo que afirmaba es que eran ellos los que sentían que estaban en peligro y que podían ponerles una bomba lapa. La verdad es que no había ningún plan por parte de la UCO para atentar contra Pedro Sánchez y otro de los bulos propagados por el Gobierno quedó al descubierto.