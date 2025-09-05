La agresión a los menas de Hortaleza que divulgó el Gobierno se salda sin detenidos 4 días después

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informó el pasado lunes de que dos encapuchados habían agredido el domingo por la noche a tres menores extranjeros del centro de acogida de Hortaleza (Madrid), como represalia por la violación que sufrió una niña española de 14 años, a manos de un marroquí de este centro. Cuatro días después, la Policía no tiene aún ninguna pista sobre los autores.

Según el delegado del Gobierno, uno de los agredidos tuvo que ser atendido en un hospital, donde inmediatamente le dieron de alta; al otro ni siquiera hizo falta. De los agresores, aún no se sabe nada.

Martín aprovechó la ocasión para acusar a «las ultraderechas» madrileñas de «alimentar discursos de odio» que luego se materializan en «delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables». Formaciones de ultraderecha que, en su opinión, «sólo se preocupan por los casos de violencia sexual cuando el presunto autor es un inmigrante».

El mismo día que el delegado del Gobierno responsabilizaba a la ultraderecha madrileña de la agresión de los menores inmigrantes, Pedro Sánchez daba una entrevista en TVE. Cuando el presidente fue preguntado por la presentadora Pepa Bueno por la violación de la niña de 14 años, Sánchez centró su respuesta en el odio generado por la «fascista oposición», olvidándose de la niña violada.

De hecho, Sánchez hizo una defensa expresa de los menas del centro de Hortaleza pese a que ni siquiera fue preguntado por ello por la periodista. En un momento de la entrevista, el presidente del Gobierno coló la frase «los hechos lamentables que hemos visto hoy en el distrito de Hortaleza». El «hoy» hacía referencia al lunes, cuando se produjo el asalto de los encapuchados que entraron en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza para agredir a unos menas. Sin embargo, cuatro días después de estos hechos, no hay rastro de detenidos ni de sospechosos.

Durante la entrevista, Sánchez se explayó en defensa de sus permisivas políticas migratorias que están manifestándose en una avalancha de inmigración ilegal. Rechazó un endurecimiento de la legislación y de las políticas para frenar estas oleadas y apeló a hacerlo por «humanidad» y por «empatía ante el sufrimiento».

Por otro lado, la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Martín, decidió el martes prohibir la concentración que Vox había convocado ante el centro de acogida. La formación liderada por Santiago Abascal pretendía protestar por la violación de la menor cometida por Mohamed R., nacido en Tánger el 1 de diciembre de 2007, y que ya ha sido detenido.