El Gobierno prohíbe la manifestación de Vox ante el centro de menas por la violación de una niña

La delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Martín, ha decidido prohibir la concentración que Vox había convocado para este martes a las 18:30 horas ante el centro de acogida de menores de Hortaleza. La formación liderada por Santiago Abascal pretendía protestar por la violación de una niña de 14 años cometida por Mohamed R., nacido en Tánger el 1 de diciembre de 2007, un mena residente en el centro que ya ha sido detenido.

Según la delegación del Gobierno, la decisión se basa en «informes policiales que advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio». Y se ampara en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia para justificar que debe priorizarse la protección de los menores tutelados en el centro.

«La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas», relata el comunicado gubernamental.

La concentración, convocada bajo el lema «Vecino: exige seguridad», contaba con la participación de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, quien iba a realizar declaraciones a los medios de comunicación. La Diputada nacional de Vox por Almería, Rocío De Meer, también iba a hacer acto de presencia para atender a la prensa tras los terribles hechos ocurridos en el distrito madrileño.

La violación de la menor tuvo lugar la noche del viernes al sábado muy cerca del centro de acogida para menas de Hortaleza, considerado de los más conflictivos de España por el extenso historial de delitos e incidentes muy graves que acumula desde hace años.

Una vecina escuchó los gritos de la menor cuando estaba siendo agredida sexualmente. Sus desgarradores chillidos oponiéndose a la agresión sexual que estaba sufriendo, llevaron a esa vecina a llamar a la Policía Nacional, que acudió de inmediato.

La Policía sospecha que es un falso mena

Mohamed R., el mena marroquí detenido por la violación de una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid) es un delincuente multirreincidente que usa tres identidades falsas para cometer sus delitos. Se trata de un conocido delincuente con media docena de detenciones, algunas fuera de la Comunidad de Madrid, y muy conocido por el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional.Actualmente se encuentra en un centro cerrado para menores. El joven residía en el conflictivo centro de acogida para menas de Hortaleza, cercano al lugar de la agresión sexual. La dirección del centro colaboró activamente con la Policía para identificar al detenido.

En su documentación figura que Mohamed nació en Tánger en diciembre, pero es su propio relato cuando llegó ilegalmente a España el que lo respalda.La edad del agresor se estableció oficialmente en España tras un estudio radiológico de los cartílagos de la mano realizado en el Hospital La Paz, cuando el joven llegó a España sin documentación alguna.

Sin embargo, ni sus características físicas ni su comportamiento extremadamente violento se asemeja a los casos conocidos por los agentes de la Policía Nacional, quienes creen que Mohamed R. es un «falso mena».

Los agentes ya han lidiado con casos semejantes en los que inmigrantes mayores de edad que entran ilegalmente en España se hacen pasar por menores no acompañados para recibir un trato más ventajoso de la Administración.