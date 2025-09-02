Sánchez sale en defensa de los agresivos menas de Hortaleza e ignora a la niña violada por uno de ellos

Pedro Sánchez ha salido públicamente en defensa de los internos del centro de menores de Hortaleza, en Madrid, entre los que se incluyen agresivos menas, pero no ha dedicado ni una palabra de apoyo a la niña de 14 años violada por uno de ellos en la noche del viernes al sábado pasados.

En la entrevista de este lunes por la noche en TVE, el presidente del Gobierno ha hecho una clara defensa de todos esos menas, pero ha ignorado a la niña que ha sido víctima de una brutal agresión sexual por la que ha sido detenido un mena marroquí de 17 años, según la edad que tiene reconocida administrativamente en España.

De hecho, Sánchez hizo una defensa expresa de los menas del centro de Hortaleza pese a que ni siquiera fue preguntado por ello por la periodista de TVE Pepa Bueno.

En un momento de la entrevista, el presidente del Gobierno coló la frase «los hechos lamentables que hemos visto hoy en el distrito de Hortaleza». El «hoy» lo ha dicho por este lunes, en referencia a un asalto denunciado por la Delegación del Gobierno en Madrid cometido –según la versión oficial– por unos encapuchados que entraron en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza para agredir a unos menas.

Sánchez dejó claro que lo «lamentable» a lo que se refería era exclusivamente a ese acontecimiento, el de «hoy» [lunes], pero no hizo ni una referencia a la violación ocurrida en la noche del viernes al sábado. Ni dedicó una sola palabra a la niña española que ha sido violada.

El presidente del Gobierno lanzó esa defensa de los menas de Hortaleza cuando estaba censurando lo que considera agresivas declaraciones políticas en contra del Ejecutivo. Fue a raíz de que la entrevistadora le preguntara por cómo lleva su descrédito personal y político, tras haber sentenciado Pepa Bueno, no como pregunta sino como verdad cierta, que Sánchez «ha sufrido una campaña de deshumanización extraordinaria».

En otro momento de la entrevista, Sánchez se explayó en defensa de sus permisivas políticas migratorias que están manifestándose en una avalancha de inmigración ilegal. Rechazó un endurecimiento de la legislación y de las políticas para frenar estas oleadas y apeló a hacerlo por «humanidad» y por «empatía ante el sufrimiento».

El presidente, durante esta entrevista en TVE, llegó a defender sus políticas migratorias diciendo que escucha «al Papa y a la Conferencia Episcopal», pese a que al mismo tiempo afirmó no ser «ni católico ni practicante».