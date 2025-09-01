El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mofado a carcajadas de la Justicia en TVE al hablar de las cinco imputaciones penales por las que está siendo investigada su esposa, Begoña Gómez. «No sé ni cuántas imputaciones lleva», ha dicho Sánchez entre risas chulescas cuando la periodista Pepa Bueno le ha preguntado por los casos de corrupción que acorralan a su entorno familiar inmediato, a su mujer y a su hermano, David Sánchez.

Pepa Bueno ha empezado refiriéndose a estas imputaciones de forma tímida, no hablando abiertamente de que los imputados son la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Ante esas cautelas de la periodista en TVE, ha sido el propio Sánchez el que ha optado por sacar pecho y animar a la entrevistadora a que hablara abiertamente de que esos procesos judiciales afectan a su mujer y a su hermano.

Lejos de abordar el asunto con seriedad, Sánchez se ha referido con desdén a esas causas judiciales, y lo ha hecho además entre carcajadas ridiculizantes hacia los jueces que siguen esas instrucciones. Su hermano ya está a la espera de juicio, se sentará en el banquillo por corrupción, y su esposa está pentaimputada por el juez Juan Carlos Peinado.

Aunque no ha pronunciado explícitamente los nombres de Peinado y de la jueza que ha procesado a su hermano en Extremadura, Beatriz Biedma, su actitud y sus palabras han sido de ataque implícito directo contra ellos: «Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos» porque «hay jueces haciendo política y hacen inmenso daño a la Justicia».

«Aun confiando en la Justicia y pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, hay jueces que no», ha añadido en su carga contra los jueces que han procesado a su hermano e imputado por cinco delitos a su esposa. Y ha recurrido al mismo argumentario que llevan desplegando él y sus ministros desde que afloraron estos casos de presunta corrupción: «Esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas».

En esa misma parte de la entrevista que le ha hecho Pepa Bueno en TVE, Sánchez no ha dudado incluso en animar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que actúe contra los magistrados que siguen las causas contra su hermano y su esposa. «Merecería una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial sobre cómo poder defenderse ante procesos que son muy defectuosos tanto en el fondo como en la forma», ha dicho Pedro Sánchez, dando por hecho que tanto Biedma como Peinado deberían ser reprendidos por el órgano de gobierno de los jueces.