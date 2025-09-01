El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este lunes contra los magistrados que están investigando a su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, y ha asegurado que «hay jueces haciendo política». A la vez ha dicho y políticos haciendo justicia». Así lo ha expresado el líder socialista en una entrevista en el Telediario de La 1, conducido por la periodista Pepa Bueno.

El secretario general del PSOE ha dado una entrevista por primera vez en más de 8 meses, la última tuvo lugar en un medio internacional en enero. Este lunes, el presidente del Gobierno ha atacado a los jueces que instruyen los casos en los que están investigados miembros de su entorno personal. «Nunca pensé que esto pudiera pasarle a alguien que defiende la responsabilidad política», ha manifestado el jefe del Ejecutivo.

Además, ha señalado que «todo esto proviene de denuncias falsa», en alusión a las querellas presentadas por asociaciones, partidos políticos y particulares tras conocerse las informaciones desveladas por los medios de comunicación, como OKDIARIO, contra la mujer y el hermano de Sánchez. Aun así, el presidente ha puesto la mano en el fuego por ellos: «Defiendo la honestidad y la inocencia de mi hermano y mi esposa».

En esa misma línea, el líder socialista ha advertido que «aun confiando en la justicia, y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, hay jueces que no». «Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por ser familiares míos», ha sostenido.

«Que hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna», ha aseverado el presidente del Gobierno. «Son una minoría, pero hacen un daño terrible a la justicia», ha continuado. Aun así, el jefe del Ejecutivo ha incidido en que esperaba que, al final, «la justicia haga justicia y que el tiempo ponga las cosas en su sitio».

Defensa del Fiscal General

Por otro lado, también se ha referido a otro de los casos que acorralan al presidente, el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que se investiga la filtración de los datos protegidos por el secreto profesional de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el máximo representante del Ministerio Público, ha sentenciado que «es inocente» y que cree «en su inocencia». «Como dijo un voto particular del Tribunal Supremo, no se puede abrir un juicio contra el fiscal General del Estado sin ninguna prueba», ha apostillado. En la misma línea, Sánchez ha asegurado «siempre» se posicionará del lado de los fiscales que «luchan contra la corrupción».

Todo ello en el mismo día en el que ha terminado sus vacaciones tras pasar varias semanas en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). OKDIARIO reveló que Sánchez estaba acompañado, además de por su mujer, Begoña Gómez, y sus hijas, por sus padres y el hermano de Gómez, Miguel Ángel, con su esposa.

También pasó varios días en el lujoso hotel andorrano Hermitage, como publicó este medio, ubicado en la localidad de Soldeu. Se trata del hotel más lujoso de Andorra, cuyas habitaciones superan los 2.000 euros. El dirigente socialista dispuso de una planta entera para su estancia. Allí, el Sánchez realizó varias salidas, totalmente blindado por una veintena de escoltas y personal desplegado para garantizar su seguridad, en cuyas labores también participó la Policía andorrana y que incluía el uso de drones.