El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa a la actividad política el próximo lunes, después de un largo mes de vacaciones entre el Palacio de la Mareta (Lanzarote) y su última escapada a Andorra, y lo hace con una entrevista en el Telediario 2 de La1 en el que la ex directora de El País, Pepa Bueno, se estrena como presentadora de la TVE sanchista con el cometido de preguntar al jefe del Ejecutivo por los incendios.

Tal y como ha informado este viernes RTVE, al término de la segunda edición del Telediario, Bueno completará su día de regreso a los informativos de la cadena con una entrevista a Sánchez en la que el ente público asegura que la periodista «preguntará preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional».

A pesar de ello, en la entrevista, que se celebrará en el plató del Telediario en Torrespaña y se podrá ver en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, no se esperan preguntas comprometidas sobre temas de actualidad como la imputación de su mujer por un quinto delito, de malversación de caudales públicos, la gestión del Gobierno de los incendios forestales con 400.000 hectáreas quemadas en España o las vacaciones del jefe del Ejecutivo en La Mareta, junto a su familia al completo, o en Andorra, donde como ha desvelado OKDIARIO, ha cerrado toda una planta del Hermitage, el hotel de mayor lujo del Principado.

TVE presume en el comunicado compartido del reestreno de Pepa Bueno, quien vuelve a presentar el telediario 13 años después como fichaje estrella tras ser destituida como directora de El País por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa.

Sánchez, de vuelta en TVE

Pedro Sánchez se presta a una entrevista en TVE en su vuelta a la actividad política, tras un verano en el que ha podido descansar en distintos emplazamientos como Lanzarote o Andorra. En las semanas previas, el presidente del Gobierno tuvo que lidiar con el asedio de la corrupción que le rodea, tanto por la vertiente profesional, con el encarcelamiento del que fuera su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, como en lo personal, con las investigaciones a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez.

En las últimas semanas, Sánchez interrumpió brevemente sus vacaciones para realizar tres viajes a las zonas más afectadas por los incendios. Ahí, aún a sabiendas de que un importante porcentaje de los mismos han sido provocados, apuntó a la «emergencia climática» como principal causante de los fuegos.

El presidente se trasladó en tres ocasiones en Falcón desde la lanzaroteña Residencia Real de la Mareta a la Península, donde realizó comparecencias en los lugares de los incendios y estableció un perímetro de al menos 200 metros para evitar acercamientos de ciudadanos que, como ya ha sucedido en otras apariciones públicas, pudieran increparle.