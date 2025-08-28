Tras disfrutar de 23 días en la Residencia Real de La Mareta con su familia casi al completo, Pedro Sánchez se ha desplazado a Andorra para alargar sus vacaciones. Se trata de un viaje privado, junto a su mujer, Begoña Gómez, a uno de los destinos preferidos del presidente socialista y que el año pasado ya eligió para finalizar sus vacaciones. Sánchez llegó el lunes a La Moncloa para presidir, al día siguiente, el primer Consejo de Ministros tras la vuelta del verano. Justo después, se desplazó con Begoña Gómez a Andorra, donde previsiblemente permanecerán hasta este viernes. Allí, se hospedan en el hotel más lujoso, el Hermitage, en la localidad de Soldeu, en pleno corazón de los Pirineos, rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad.

El presidente socialista, según ha podido saber OKDIARIO, ha reservado una planta del hotel para su estancia, lo que le permite moverse con absoluta discreción. En los últimos días ha realizado varias salidas, totalmente blindado por sus escoltas -hasta una veintena- y el personal desplegado para garantizar su seguridad. En estas labores participa también la Policía andorrana y se emplean incluso drones.

Sánchez suele elegir este destino para disfrutar de una de sus aficiones favoritas, el ciclismo de montaña. De hecho, este mismo jueves se celebra la etapa de la Vuelta a España entre las localidades de Olot y Pal. El propio personal de seguridad se encarga de preparar diariamente las bicicletas para que todo esté a punto para que el presidente del Gobierno disfrute de la práctica deportiva. Aunque el principal atractivo de este destino son sus pistas de esquí, la localidad dispone de muchos lugares en los que practicar ciclismo con absoluta privacidad. El año pasado, por ejemplo, el presidente y su mujer fueron testigos del Mundial de bicicleta que se celebró en el Principado, como informó este periódico.

Hotel de máximo lujo

El Hermitage es un hotel de cinco estrellas en el corazón de los Pirineos, a 1.850 metros de altitud en plena naturaleza y en un enclave privilegiado para la práctica de los deportes de montaña, tanto en invierno como en verano.

«El lujo y la calidad se aprecian en sus habitaciones, amplios salones de lectura y de reposo con excelentes vistas, donde, gracias a un diseño imaginativo y elegante, así como el uso de materiales nobles, se respira una atmósfera acogedora. Usted contará con el privilegio de acceder a Sport Wellness Mountains Spa, el exclusivo centro de bienestar del complejo, de 5 plantas y 5.000 m2, en el que disfrutar de los mejores tratamientos de salud y belleza», es el mensaje con el que el establecimiento da la bienvenida.

Su spa está considerado como el mejor de Andorra y los clientes pueden disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. El hotel tiene 135 suites, distribuidas en cuatro tipos -deluxe, premium, dúplex y hermitage-. Todas ellas cuentan con las máximas comodidades para disfrutar de un descanso integral.

Chalet de lujo por más de 2.000 €

Además, para quien desee la máxima privacidad, el hotel pone a su disposición una oferta innovadora de alojamientos de montaña y servicios de alto nivel, que consta de nueve residencias de 120 a 250 metros cuadrados, que se comunican entre ellas y permiten crear espacios privados únicos de hasta 500 metros cuadrados.

«Con el objetivo de mejorar cada día aún más, es un orgullo para nosotros presentaros este nuevo concepto de descanso a pie de pistas: un chalet con residencias privadas exclusivas», se ofrece en la web del establecimiento. Se trata de las Hermitage Mountain Residences, una selección exclusiva, al pie de la estación de Grandvalira, de alojamientos privados de alto nivel decorados como las típicas construcciones de montaña, con madera maciza y hierro y una decoración moderna, acogedora y de alta calidad. Los precios superan ampliamente los 2.000 euros por noche.

Sánchez y su mujer disfrutan de este destino tras descansar durante casi un mes en la Residencia Real de La Mareta. Sus vacaciones en Lanzarote fueron polémicas, al conocerse que el socialista estaba acompañado, además, por sus padres y su cuñado, con su esposa, como ha ido revelando OKDIARIO.

El presidente del Gobierno permaneció prácticamente blindado en esta residencia de la que sólo salió para desplazarse a algunas de las zonas más afectadas por los incendios.

A la vuelta, a Sánchez le espera un otoño convulso desde el punto de vista judicial. Cercado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político, su mujer Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 11 de septiembre imputada por un delito de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Su defensa ha pedido a aplazar esta comparecencia.

Además, sigue el transcurso de las investigaciones sobre la conocida como trama del PSOE -la red de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas liderada por el ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, actualmente en prisión.