Así es el Hermitage, el mejor hotel de lujo de Andorra: más de 2.000 € por noche

El Hermitage, donde pasan sus vacaciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, es un hotel de cinco estrellas en Soldeu (Andorra), el corazón de los Pirineos, a 1.850 metros de altitud, en plena naturaleza y en un enclave privilegiado para la práctica de los deportes de montaña. Las habitaciones suelen llegar a los 700 euros en estos meses. Cuenta con apartamentos exclusivos a 2.000 euros por noche.

«El lujo y la calidad se aprecian en sus habitaciones, amplios salones de lectura y de reposo con excelentes vistas, donde, gracias a un diseño imaginativo y elegante, así como el uso de materiales nobles, se respira una atmósfera acogedora. Usted contará con el privilegio de acceder a Sport Wellness Mountains Spa, el exclusivo centro de bienestar del complejo, de 5 plantas y 5.000 m2, en el que disfrutar de los mejores tratamientos de salud y belleza», es el mensaje con el que el establecimiento da la bienvenida.

Su spa está considerado como el mejor de Andorra y los clientes pueden disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. El hotel tiene 135 suites, distribuidas en cuatro tipos -deluxe, premium, dúplex y hermitage-. Todas ellas cuentan con las máximas comodidades para disfrutar de un descanso integral.

Además, para quien desee la máxima privacidad, el hotel pone a su disposición una oferta innovadora de alojamientos de montaña y servicios de alto nivel, que consta de nueve residencias de 120 a 250 metros cuadrados, que se comunican entre ellas y permiten crear espacios privados únicos de hasta 500 metros cuadrados.

«Con el objetivo de mejorar cada día aún más, es un orgullo para nosotros presentaros este nuevo concepto de descanso a pie de pistas: un chalet con residencias privadas exclusivas», se ofrece en la web del establecimiento. Se trata de las Hermitage Mountain Residences, una selección exclusiva, al pie de la estación de Grandvalira, de alojamientos privados de alto nivel decorados como las típicas construcciones de montaña, con madera maciza y hierro y una decoración moderna, acogedora y de alta calidad. Los precios superan ampliamente los 2.000 euros por noche.