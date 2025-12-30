El PSOE presiona al juez con una ‘auditoría’ pagada por el partido que le exonera de financiación ilegal

Al PSOE le sobran los jueces. Sin esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre los pagos en metálico durante la época de Pedro Sánchez al frente del partido, Ferraz ha filtrado a los medios de su órbita una auditoría encargada y pagada a dos «expertos» ideológicamente afines en la que se concluye que no existe financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados. El informe sólo encuentra algún gasto «llamativo» que José Luis Ábalos cargó al partido.

Entre los desembolsos señalados como «llamativos» figuran comidas y cenas con consumos elevados, como una comida para nueve personas el día de Navidad de 2019 en Valencia, menús infantiles o tickets de restaurantes de alto coste, incluyendo un menú de 332 euros en La Chalana y gastos por centollo y ostras que superan ampliamente los 60 euros por comensal, umbral establecido por los auditores para considerar un gasto excesivo. Según el informe, estos desembolsos representan entre el «4%» y el «25%» de los 126.858 euros gestionados por la Secretaría de Organización durante la etapa de Ábalos.

Este análisis, realizado por encargo del propio partido antes de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego (uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018) y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, quien también fue asesor de la Oficina Económica de Sánchez en La Moncloa.

Los autores que han recibido el encargo del PSOE se han basado en los apuntes de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización, datos que este partido ha enviado también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos o su ex asesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero de origen ilícito.

El informe realizado a petición del PSOE considera que el sistema de caja del partido en el periodo analizado es «coherente, cerrado y verificable» porque «todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas».

Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en BBVA y, fuera de eso, el PSOE ingresó en esos años 7.283 euros de operaciones «esporádicas y plenamente identificadas» como la venta de ‘merchandising’, de chatarra o la ganancia de 1.000 euros en un premio de lotería, unos «ingresos atípicos» que suponen el 1% del efectivo.

Recibos de hasta 332 euros

En el informe se subraya que se ha analizado en detalle una muestra de las liquidaciones que superan los 2.000 euros y que engloban múltiples recibos. Aunque «numerosos» tickets, que el PSOE conserva, se ven ya con «dificultad» y tienen «problemas de legibilidad». Además, se apunta a que la mayoría de gastos, salvo algún repostaje y algún billete, se hicieron en restaurantes en el «eje Madrid-Valencia» y no solían exceder los 60 euros de gasto por comensal, el umbral fijado como referencia de gasto untuario o excesivo.

Pero hay excepciones, como tres facturas en un mismo día para las que «no resulta evidente la explicación», otras dos en La Chalana a las 23:58 horas de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras.

A los catedráticos también les llama la atención un hotel en París, un restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones «llamativas». El informe señala los gastos que parecen «manifiestamente impropios».

El PSOE descarta la financiación ilegal

Tras recibir este informe la pasada semana, el PSOE ha descartado la financiación ilegal, pero tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización.