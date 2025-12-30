Un asesor económico de Sánchez y un candidato de Podemos al CGPJ firman la auditoría ‘fake’ del PSOE

César Martínez Sánchez y Félix Vega Borrego, los dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid responsables de la auditoría externa encargada por el PSOE de Pedro Sánchez para negar los indicios de financiación ilegal del partido, no son ajenos al Gobierno socialcomunista. Todo lo contrario.

En su caso, Martínez Sánchez ha formado parte del Ejecutivo de Sánchez desde 2020 hasta 2023, primero como asesor, y luego como jefe de gabinete en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, lo que se conoce como la Oficina Económica del Presidente (OEP).

Asimismo, Martínez Sánchez, según su propio currículum, también ejerció como vocal asesor, en materia de Hacienda, del Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid en los años 2018 y 2019. Carmena llegó a la alcaldía avalada por Podemos y en las listas de Más Madrid, la confluencia de la que proceden actuales miembros del Gobierno de Sánchez como la ministra de Sanidad, Mónica García.

El otro autor de la auditoría independiente encargada por Ferraz es Félix Vega Borrego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los nombres que propuso el partido del ex vicepresidente Pablo Iglesias para formar parte del Consejo General del Poder Judicial en 2018.

La auditoría que firman Martínez y Vega descarta la existencia de financiación ilegal del PSOE pese a que todavía hay abierta al respecto una investigación policial y judicial en la Audiencia Nacional tras su derivación desde el Tribunal Supremo.

«En pocas ocasiones»

Pese a la existencia de gastos no justificados, formando parte de una presunta caja B en el PSOE, según recogen los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la auditoría sostiene que no hay indicios de fondos no declarados o no trazados. Sólo alude a algún gasto «llamativo» que la secretaría de Organización de José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), cargó al partido.

«En pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes», señala el informe de 108 páginas elaborado por estos dos profesores, que no van más allá de referirse a una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia, menús infantiles o recibos «extraordinarios» en una marisquería de Madrid muy frecuentada por la trama.

Este el informe de auditoría que el PSOE anunció el pasado julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este último ingresó también en Soto del Real el pasado 30 de junio y salió el 19 de noviembre tras 142 días encarcelado. Ahora mismo se encuentra en libertad provisional.

El informe de Martínez y Vega estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos en metálico de la caja del partido. En concreto, el trabajo se ha reducido a analizar los apuntes de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización.

Unos datos que este partido ha enviado también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos o su ex asesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero de origen ilícito, fundamentalmente de mordidas ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública.

La memoria considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es «coherente, cerrado y verificable» porque «todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas», según informó Efe.