El juez rechaza las maniobras dilatorias del PSOE y le urge a entregar todos los pagos de la ‘caja B’

El Juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha contestado este miércoles al PSOE, rechazando las maniobras dilatorias del partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moreno asegura que su petición es «suficientemente clara» y urge a la formación socialista a justificar todos los pagos en metálico realizados entre los años 2017 y 2014, junto a sus correspondientes justificantes.

«Con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos», señala el juez instructor de la trama del PSOE en un auto de este miércoles, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La pasada semana, el PSOE pidió al juez Moreno que aclarara si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante esos siete años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, algo que para los socialistas sería excesivo, ya que advierten de que podrían acabar en manos de sus adversarios políticos. O solo los realizados a las personas investigadas en la causa, lo que entendían más razonable.

El PSOE envió una solicitud de aclaración a la providencia dictada por Moreno, en la que el juez solicitaba a la formación que lidera actualmente el Gobierno que, en el plazo de diez días –desde el 26 de noviembre–, facilitara al juzgado la relación de pagos en metálico efectuados y sus respectivos documentos, durante el periodo comprendido desde al año 2017 y hasta el año 2024.

La Fiscalía Anticorrupción manifestó en su informe que la resolución del órgano judicial es «suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 seguida ante el tribunal Supremo como pretende en el presente procedimiento».

El Ministerio Público añadió que dicha información –sin entrar en el soporte documental– ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones. El juez, en la misma línea de la Fiscalía, considera que además que la información solicitada, «pertinente y necesaria, se refiere a cuestiones trascendentes para el esclarecimiento de los hechos, «teniendo en cuenta que la información aportada por la unidad policial actuante en el informe policial de 08.10.2025 y que de la prueba testifical practicada en el Tribunal Supremo no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente».

Los pagos del PSOE

El juez decidió abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo. Ábalos fue secretario de Organización del PSOE entre junio de 2017 y julio de 2021 y luego le sustituyó Santos Cerdán –quien salió la semana pasada de la prisión de Soto de Real (Madrid)– entre julio de 2021 y junio de 2025.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo informe solicitaba esta diligencia al considerar que «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas» desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco «cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades».