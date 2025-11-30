El PSOE rabia ahora contra Junts en su periódico oficial: le acusa de ser parte de la «ultraderecha»

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha puesto a trabajar a la maquinaria de Ferraz para atacar a quienes han sido sus socios independentistas de Junts, a los que debe su llegada y estancia en La Moncloa. En un artículo publicado en los últimos días por la web de El Socialista, órgano oficial de comunicación del PSOE, se acusa ahora al partido de Carles Puigdemont de ser parte de la «derecha y ultraderecha». Lo coloca al lado de Vox y PP.

Los diputados de Junts en el Congreso han sido imprescindibles para que Sánchez llegara al poder con la moción de censura de junio de 2018 y, desde entonces, para volver a ser investido presidente tras las elecciones generales celebradas desde entonces. Todo ello, a su vez, gracias a las cesiones pactadas por el sanchismo con Puigdemont, a quien ahora ataca tras haber decidido Junts romper con el PSOE.

Esta andanada lanzada por Ferraz contra Junts se produce semanas después de anunciar los de Puigdemont su ruptura con los socialistas, hartos de los incumplimientos de Sánchez. De hecho, fue la propia Míriam Nogueras, portavoz de la formación independentista en el Congreso, quien así lo constató desde la tribuna de la Cámara. «No ha aprovechado la oportunidad que tenía», señaló dirigiéndose al presidente Sánchez durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

Con ello, dejó constancia de que, tras siete años sosteniendo al Ejecutivo de Sánchez, lo único que éste no hizo fue «cumplir con los catalanes». Tampoco «cumplir los acuerdos», entre ellos –apuntó como ejemplo– una redacción de la Ley de Amnistía que diera mayor cobertura a los cabecillas de la revuelta separatista del 1-O de 2017 y, en particular, su aplicación a Puigdemont, que sigue prófugo en Waterloo.

Si bien es un hecho que la formación que lidera Puigdemont es un partido de tendencia liberal-conservadora, comúnmente denominado como «la derecha catalana», no ha sido hasta ahora –tras romper Junts– cuando el PSOE de Sánchez arremete contra esta formación. Con ello, según reza el mismo artículo de El Socialista, el sanchismo viene a decir que ha pactado con el independentismo que «nunca vota a favor del pueblo».

Según sostiene en su artículo la web oficial del PSOE, «hubo un tiempo en este país en que cuando se hablaba de las tres derechas, se hacía referencia a PP, Vox y Ciudadanos», pero «a día de hoy, el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas está siendo sustituido en esa fórmula por el de Carles Puigdemont y Míriam Nogueras. La derecha y ultraderecha madrileña y la derecha catalana», zanja el comunicado.

Lo cierto es que el germen de la crítica del máximo órgano de expresión de los socialistas se encuentra precisamente en el rechazo de Junts a votar a favor de la senda de déficit del Gobierno, es decir, a apoyar con su «sí» la antesala de los Presupuestos del Estado para 2026. El pasado jueves en el Congreso, los de Puigdemont sumaron finalmente sus siete votos a los del PP, Vox y UPN para bloquear el primer paso hacia las cuentas públicas para 2026, que el Gobierno se había comprometido a presentar en los próximos meses.

El blog del PSOE sostiene además innumerables críticas hacia sus hasta ahora socios de legislatura. En este sentido, censura que «los mismos líderes que querían independizarse esgrimiendo el argumento Espanya ens roba» hayan rechazado ahora «más de mil millones del Gobierno central». Ello, en relación a que al haber rechazado la senda de déficit del Ejecutivo, están privando a los ciudadanos de contar con «más recursos para sanidad, educación o servicios sociales».

Con todo, el escrito de los socialistas apunta a que este no sea otro que un elemento más que demuestra lo que a su juicio viene a ser la verdadera «actitud de los nacionalistas catalanes». Una lectura que se traduce en que Junts, que no es la primera vez que vota en consonancia con el PP o con Vox, se asemeja cada vez, pata los socialistas, a los partidos de derecha.