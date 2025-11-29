El PP exige a Junts que «sean consecuentes» y rompan definitivamente con Sánchez

La portavoz nacional del Partido Popular, Ester Muñoz, ha exigido a Junts que demuestre con hechos su ruptura con Pedro Sánchez y deje de sostener lo que ha calificado como un «Gobierno corrupto». «Son ellos los que tienen que decidir hasta dónde llega su ruptura. Nosotros estamos expectantes», ha sentenciado en referencia la presentación de una hipotética moción de censura.

Muñoz ha puesto contra las cuerdas a los nacionalistas catalanes, cuestionando abiertamente la credibilidad de sus amenazas de ruptura con el PSOE. «Ellos dicen que han roto, pues que sean consecuentes con lo que dicen», ha exigido la dirigente popular, dejando claro que el PP espera hechos y no solo palabras.

En una entrevista en RNE, la portavoz ha sido tajante al señalar que, mientras los socios del Gobierno no cambien de actitud, cualquier moción de censura está descartada. «Los socios del PSOE están diciendo que van a seguir sosteniendo la corrupción de Pedro Sánchez. Entonces los números no dan», ha afirmado rotundamente.

La moción de censura

Muñoz ha reconocido que el PP no tiene los votos necesarios para presentar una moción de censura contra Sánchez, pero ha dejado la puerta entreabierta si los partidos que ahora apoyan al Gobierno deciden dar el paso definitivo. «No es cuestión de fiarse o no, es que los números no dan si ellos no cambian de postura», ha explicado.

La portavoz popular no ha querido cerrar definitivamente esta herramienta parlamentaria, pero ha sido clara: «Se puede usar cuando los números dan. En estos momentos, si no cambian las cosas, los números no dan».

«Junts tiene que decidir hasta dónde llega su ruptura», ha insistido Muñoz, dejando claro que el Grupo Popular está «expectante» ante los próximos movimientos de los nacionalistas catalanes.

El órdago de Muñoz no se ha limitado a Junts. La portavoz también ha lanzado un mensaje directo al PNV, aunque ha matizado que no le gusta «hablar de puentes rotos» salvo con Bildu. «El PNV tiene que decidir qué quiere ser. No se puede criticar la corrupción y sostener a un Gobierno corrupto. Eso es incoherente», ha proclamado.

Muñoz ha aprovechado para recordar que Sánchez solo se mantiene en La Moncloa gracias al apoyo de estos partidos que dicen estar hartos pero que, a la hora de la verdad, siguen votando con el PSOE. «Queremos que la gente pueda decir basta ya, no queremos más telediarios con cargos socialistas yendo a prisión», ha declarado, haciendo referencia a las imágenes de Ábalos entrando en la cárcel.

La portavoz ha sido especialmente dura con el intento del PSOE de desvincularse ahora de Ábalos y Koldo García: «Ábalos lo era todo en el PSOE y además era ministro del Gobierno de España. Esto es la primera vez que pasa una corrupción sistémica entre el partido y el Gobierno».