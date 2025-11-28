Ábalos y Koldo pasan juntos su primera noche en Soto del Real en un módulo de adaptación carcelaria

Juntos, compartiendo espacio e idéntico menú disponible como cena. Así han pasado su primera noche en prisión en la cárcel madrileña de Soto del Real el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fue su asesor de máxima confianza en su etapa en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Llegaron al centro penitenciario en el mismo furgón de la Guardia Civil que los trasladó desde la sede del Tribunal Supremo. Allí, tras un puñado de horas de incertidumbre, ambos recibieron la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviarlos a prisión provisional sin fianza.

La llegada a Soto del Real de Ábalos y Koldo en el furgón de la Guardia Civil se produjo exactamente a las 18:09 horas. A ambos se les aplicó el protocolo habitual para nuevos internos, los trámites de control, revisión de pertenencias, incautación –en su caso– de aquellos objetos que estén prohibidos por la normativa penitenciaria, toma de huellas… Y también una entrevista con un especialista que realiza una valoración a cada nuevo interno, otro de los trámites reglados antes de decidir a qué módulo concreto de la prisión se envía a cada nuevo recluso.

De forma provisional, Ábalos y Koldo han compartido en su primera noche de prisión el mismo espacio carcelario. En el módulo denominado «de ingresos». Es en el que se aloja a todo nuevo recluso. Se trata de unas dependencias en las que el régimen es menos riguroso, lo que provoca en el preso un menor impacto psicológico y emocional ante su nueva vida entre los barrotes. La normativa penitenciaria indica que los nuevos presos pueden permanecer en ese módulo hasta un máximo de cinco días. Después se les asigna una celda en uno de los módulos ordinarios de la prisión.

Ábalos y Koldo han ingresado en Soto del Real en cumplimiento de la orden de prisión provisional dictada horas antes por el magistrado Leopoldo Puente, magistrado de la Sala Segunda –de lo Penal– del Tribunal Supremo.

Ambos habían acudido a declarar ante el magistrado este jueves por la mañana, conscientes de que era muy elevada la posibilidad de que, dadas las pruebas que pesan contra ellos por corrupción, el juez decretara su ingreso en prisión.

Leopoldo Puente optó finalmente por dictar su encarcelamiento provisional y sin fianza por considerar que hay un elevado «riesgo de fuga» de los dos acusados y que sobre ellos pesan «numerosos indicios racionales de criminalidad».

Soto del Real ha sido la prisión en la que también ha estado internado durante casi cinco meses el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Hace ocho días, Cerdán logró su puesta en libertad y abandonó este centro penitenciario, mientras sigue adelante la causa judicial contra él, Ábalos y Koldo por corrupción.

Entre los delitos que se imputan figuran los de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias a través de la adjudicación amañada de contratos públicos para el cobro de mordidas millonarias.

Cerdán fue puesto en libertad por el mismo magistrado que este jueves ha mandado a la cárcel a Ábalos y Koldo. En el caso de Santos Cerdán, hace una semana el magistrado consideró que, tras sus 141 días en prisión provisional, había quedado «seriamente mitigado» el riesgo de que este acusado pudiera destruir pruebas y no apreció un elevado riesgo de fuga.

Ábalos está imputado por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, malversación y tráfico de influencias. Las penas que se solicitan son de hasta 30 años de cárcel.

La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de prisión, y 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan estas peticiones a 30 años de cárcel.

Con su ingreso en prisión, José Luis Ábalos queda suspendido como diputado del Congreso, escaño que Pedro Sánchez le garantizó al incluirlo en puestos de salida de la lista electoral del PSOE en las últimas elecciones generales, celebradas después de que el propio Sánchez le hubiera destituido como ministro de Transportes y como secretario de Organización del partido. Ábalos no pierde el acta de diputado, pero su situación procesal, con cárcel incluida, le hace quedar suspendido y perder su sueldo mientras tanto.