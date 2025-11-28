Las últimas palabras de Koldo antes de la cárcel: «Demostraré con todas mis fuerzas que se equivocan»

«Demostraré con todas mis fuerzas que se equivocan», con estas palabras Koldo García ha mandado un mensaje a los españoles justo cuando encaraba su entrada en prisión.

OKDIARIO pasó con Koldo García sus últimas horas en libertad en un hotel ubicado en el centro de Madrid. El ex asesor de José Luis Ábalos y fiel servidor del PSOE pasó la noche del miércoles al jueves en este alojamiento, desayunó unos sandwiches y preparó la maleta por si entraba en prisión, como así ha sido.

Koldo se encontraba tranquilo en su habitación, donde recibió la noticia de que el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón había pedido prisión sin fianza para el ex ministro. El propio Ábalos le informó de ello mediante un whatsapp. En ese momento ninguno de los dos sabían, con certeza, que iban a compartir furgón de la Guardia Civil para ser llevados a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde han pasado esta pasada noche.

A continuación, la transcripción de la última entrevista de Koldo García concedida a OKDIARIO escasas horas antes de que el Tribunal Supremo le notificara su ingreso en prisión.

PREGUNTA.- Han pedido prisión para Ábalos. ¿Cómo lo ve?

RESPUESTA.- Bueno, creo que es injusto, pero yo no soy juez y yo no administro la justicia. Vamos a dejar que su señoría tome las decisiones que él crea conveniente y que aplique lo que él necesita, yo no soy juez, él es el que es responsable de la justicia en España, yo sigo confiando en la justicia. Veremos a ver lo que nos dicen.

P.- Va ahora mismo al Tribunal Supremo. ¿Cómo afronta si piden la prisión también para usted?

R.- Pues como hay que hacer las cosas con serenidad, con calma y vamos a ver si nos podemos adaptar a toda esta situación nueva para que todo salga correctamente. Intentaré demostrar con todas mis fuerzas que se están equivocando en caso de que me metan en prisión. Creo que he demostrado que mi vida aquí es de lo más normal y que no hay ningún riesgo con mi persona. Tampoco hay ningún riesgo con la del señor Ábalos. Estoy convencido de ello.

P.-¿Le da miedo ir a la cárcel?

R.- Miedo en la vida te tiene que dar todo lo que es desconocido. La cuestión es controlar esa situación y hacer lo correcto y adaptarte ahí. Si no me dieran miedo las cosas, sería un insensato.

P.- ¿Qué le diría a los españoles si usted ingresa en prisión esta tarde?

R.- Que confíen en la justicia. Harán lo correcto.

Koldo a prisión

Este jueves, Koldo García también se puso en contacto con OKDIARIO desde el Tribunal Supremo cuando esperaba la resolución del juez tras la vistilla en la que se dirimía sobre su libertad.

En esa conversación telefónica, informó que su abogada Leticia de la Hoz había planteado una cuestión de competencia amparándose en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con relación al artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También dijo que le había asegurado al juez que no había riesgo de fuga, ya que tiene arraigo familiar en España.

Pero de nada han servido esos argumentos. El juez ha ordenado la prisión provisional sin fianza por considerar que hay riesgo «extremo» de fuga de Koldo ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario y la elevada petición de penas.

El magistrado ha plasmado en el auto de prisión el catálogo de delitos apuntado por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Así, le achaca delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, sumando también el de uso de información privilegiada, que introdujo el Ministerio Público como novedad.

Además, Puente ha recordado que ambos –Ábalos y Koldo– están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, un asunto por el que «igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales» contra el que fuera asesor de Ábalos.