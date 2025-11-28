Koldo: «La cárcel siempre da miedo, pero hay que saberlo controlar, estoy tranquilo»

Koldo García afrontaba con resignación la posibilidad de entrar en prisión en esta entrevista exclusiva con OKDIARIO días antes de que entrara a Soto del Real. El ex asesor de José Luis Ábalos rechazaba temer compartir celda con «narcotraficantes, violadores o terroristas» porque «a veces lo peor de la sociedad está fuera de una cárcel» y lamentaba haber dedicado su tiempo «a ayudar» a quienes ahora le han dado la espalda en lugar de centrarse en quienes «verdaderamente estaban conmigo», aunque se muestra agradecido con los amigos que permanecen a su lado. Sobre Santos Cerdán, el número tres del PSOE, se limitó a decir que «hay una segunda oportunidad para todo el mundo».

PREGUNTA.- ¿Tiene usted miedo a entrar en prisión?

RESPUESTA.- Hombre, siempre hay que tener miedo a todo. La cuestión está en saberlo controlar. Yo creo que cada vez que he tenido que tomar decisiones complicadas lo he hecho medianamente bien. Por supuesto, me he equivocado mil veces pero por ahora he salido del paso. Estoy tranquilo. Tengo que tomarme las cosas con tranquilidad. No es una decisión que tenga que tomar yo, para eso está el sistema judicial. Su señoría y el estamento jurídico tendrá que decidir qué hacer sobre mi persona y qué he hecho correcto o incorrecto.

P.- ¿Cree en el Estado de Derecho?

R.- Sí, sí, sí. Éste es un gran país. España es el mejor país del mundo, con sus pequeñas cosillas, pero el mejor país del mundo.

P.- ¿Y teme estar en un centro penitenciario con narcotraficantes, con violadores, con terroristas, con lo peor de la sociedad?

R.- A veces lo peor de la sociedad está fuera de una cárcel. Dentro hay personas que han cometido errores y tienen derecho a rectificar. Algunos menos que otros, pero todo el mundo tiene derecho a rectificar y corregir los errores que haya cometido.

P.- ¿Siente el cariño de la gente?

R.- De algunos. Hay gente hacia la que no puedo tener palabras de agradecimiento ni gestos para devolverles lo que han hecho por mí en este año y nueve meses. Tienen mi respeto y mi admiración. Mis amigos en Navarra siguen siéndolo, estuvimos en situaciones muy complicadas y están a mi lado. Y hay gente que he conocido hace unos años y no puedo llegar a entender el cariño que me transmiten y la tranquilidad que vivo con ellos. Si tengo una pequeña carga en mi espalda es que haya tanta gente a la que le di mi tiempo para ayudarla en todo lo que necesitaba y lo que tenía que haber hecho es dedicar mi tiempo a las personas que verdaderamente estaban conmigo. Pero no me arrepiento de todo lo que he hecho. Puede haber cuatro cosas puntuales, pero en todo lo demás creo que he hecho lo correcto. Y algún día espero que la gente sepa qué es lo que he hecho de verdad, porque creo que no se van a preocupar en conocerme, sólo se van a hacer opiniones banales de una persona sobre la que no tienen ni idea de los sacrificios que ha hecho para que otras personas estén bien.

P.- ¿Le ha defraudado Santos Cerdán?

R.- Hay una segunda oportunidad para todo el mundo.