Cerdán a su salida de la cárcel: «Hay muchas mentiras y mucha manipulación»

«Hay muchas mentiras y mucha manipulación; confío en que la verdad se imponga y se haga justicia». Han sido las primeras palabras de Santos Cerdán a su salida de la cárcel de Soto del Real esta tarde tras pasar 142 días en prisión. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente lo ha dejado en libertad esta mañana y ha abandonado la prisión hacia las 19.20 horas de la tarde.

«Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental», ha dicho también Santos Cerdán. Ha añadido que en los «próximos días» aclarará su posición sin dar más detalles ni contestar a las preguntas realizadas por los medios de comunicación.

Caminando, con una abultada carpeta roja bajo el brazo y acompañado de su abogado, Jacobo Reijelo. Así hemos visto a Cerdán en directo tras casi cinco meses entre rejas mientras la UCO elaboraba su informe por su presunto «papel principal» en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el caso Koldo. Ya le habíamos visto en prisión a través de las fotos que publicó OKDIARIO en julio de este año.

Tras pararse y hacer unas breves declaraciones a la prensa, Santos Cerdán se ha metido en el asiento de copiloto del coche que conducía su abogado y han abandonado el centro penitenciario.

El magistrado Leopoldo Puente ha tomado la decisión poner en libertad bajo fianza al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al entender que está «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el que ingresó en prisión el pasado 30 de junio.

La decisión del magistrado coincide con la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que acredita el cobro de mordidas del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado destaca que se han «robustecido los consistentes indicios» que ya pesaban contra Santos Cerdán, tras el informe de la UCO, pero que ello no justifica por sí mismo mantener la medida cautelar excepcional de prisión. Puente ha acordado contra el ex secretario de Organización del PSOE las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida de España con retirada del pasaporte.

Puente ha señalado este miércoles que el riesgo de que Cerdán pudiera «ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes» si bien era muy intenso cuando se dictó el 30 de junio de 2025 su ingreso en prisión, «aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, –ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes–, y con las que ya se cuenta».