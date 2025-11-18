La UCO acredita que el socio constructor de Cerdán le pagó dos pisos en Madrid y contrató a su mujer

El informe de la UCO el socio constructor de Santos Cerdán, Antxón Alonso, contrató y pagó varias nóminas a la esposa del dirigente socialista. Además, la empresa de ambos, Servinabar, costeó el alquiler y el mobiliario de la vivienda familiar del político del PSOE en Madrid, y también sufragó una segunda vivienda que sirvió para encuentros con directivos de Acciona, mientras se dirimían importantes adjudicaciones de obra pública.

La UCO ha destapado un presunto esquema de fraude en la cooperativa Noran, cuya existencia desveló OKDIARIO. Se detectan la emisión de pagos por un total de 9.500 euros a Francisca Muñoz Cano sin que se haya encontrado «cualquier atisbo de actividad» o prestación de servicios real por parte de la beneficiaria.

La investigación ha revelado un contrato de «socia trabajadora de duración determinada» y la recepción de cinco transferencias de 1.900 euros cada una, coincidentes con el «anticipo laboral» estipulado, así como el uso presuntamente indebido de una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar para gastos personales de la pareja.

El entramado se ha puesto de manifiesto a través del análisis de la documentación incautada en la sede de Servinabar y en el domicilio de Antxón Alonso. En marzo de 2018, una gestoría envió por correo electrónico a Antxón, bajo el concepto de «Paqui», un contrato laboral y la nómina correspondiente a marzo de 2018 para Francisca Muñoz.

Dicho correo incluía el adjunto de un «contrato de sociedad de duración determinada», fechado el 1 de marzo de 2018, que formalizaba la incorporación de Francisca Muñoz como «socia trabajadora» en la cooperativa Noran hasta el 31 de agosto de 2018.

A pesar de la existencia del contrato y los pagos detallados, la UCO dice que, tras el análisis de la documentación y los dispositivos digitales intervenidos, «no se han localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios» por parte de Francisca Muñoz en la sociedad cooperativa.

Un dato significativo que robustece esta hipótesis es una anotación manuscrita hallada durante el registro domiciliario de Antxón que reza: «Francisca Muñoz Trazabilidad Que hacía? Trabajo?». La mera existencia de esta nota sugiere dudas internas sobre la justificación de la relación laboral.

Nota manuscrita de Antxón Alonso.

Dos pisos alquilados

Así, la Guardia Civil ha identificado un entramado de pagos y gastos personales sufragados por la mercantil Servinabar a favor de Santos Cerdán y Paqui Muñoz, su esposa. Los indicios apuntan a que estos pagos han incluido el alquiler de su vivienda familiar en el distrito de Moncloa y la de otro inmueble, en la céntrica calle Fuencarral, utilizado para reuniones estratégicas con directivos de Acciona (Justo Vicente), mientras se negociaban adjudicaciones millonarias.

La investigación ha revelado que el 6 de junio de 2019, Antxón Alonso envió la dirección a su mujer y ese mismo día firmó la propuesta de contrato de arrendamiento por 1.600 euros al mes.

Servinabar abonó efectivamente ese día la señal por 1.936 euros, según consta en las cuentas bancarias de la mercantil bajo el concepto «Señal piso Fuencarral». A pesar de que el contrato definitivo se ha rubricado el 8 de julio de 2019, un pago de 590 euros de Servinabar al propietario el 14 de junio de 2019 sugiere que Antxón dispuso del inmueble con antelación.

El 20 de junio de 2019, Antxón acordó con el dueño del piso un encuentro y, ya dentro, realizó varias fotografías de Cerdán y el directivo de Acciona en el interior de la vivienda. Las imágenes muestran a ambos manteniendo una conversación, con copias de un documento a modo de diagrama sobre una mesa. La UCO sitúa el teléfono de Antxón ese día en la calle Fuencarral de Madrid.

Estos encuentros coincidieron con el período en que se estaban dirimiendo adjudicaciones del Ministerio de Fomento como las relativas a «Logroño», «Sevilla» y «Sant Feliú». Los investigadores han concluido que el piso de Fuencarral pudiera haber sido empleado «para mantener reuniones y no como eventual domicilio de ninguno de los tres», ya que Cerdán y Justo Vicente residían en otros puntos de Madrid y Antxón ha estado alojado en hoteles como el Hotel Chamartín el mismo día 20 de junio.

Piso pagado por Servinabar a Cerdán.

La UCO ha rastreado que el apoyo económico de Servinabar a Cerdán se ha remontado a septiembre de 2017. En aquel momento, Koldo, a petición de Cerdán, colaboró activamente en la búsqueda de una vivienda en Madrid para el recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial del PSOE. Cerdán llegó a indicarle a Koldo que el apartamento «lo coge Servinabar».

El 7 de octubre de 2017, Cerdán informó a Koldo de que había abonado la fianza de un piso cerca de la glorieta de Quevedo. Al mes siguiente, Servinbar comenzó a transferir 800 euros mensuales bajo el concepto «alquiler Madrid» al titular de una vivienda en esa zona. El total abonado por este primer arrendamiento alcanzó los 7.200 euros.

Coincidiendo con el cambio de Gobierno en junio de 2018, Servinabar comenzó a pagar una nueva cuota de arrendamiento, esta vez para la vivienda de Cerdán y su familia en el distrito de Moncloa, que ha sido su residencia hasta julio de 2025. Los abonos a la titular del inmueble ascienden a 44.645 euros entre julio de 2018 y octubre de 2019. El contrato recoge a Paqui Muñoz como ocupante.

Además, Servinabar pagó gastos de gestión del alquiler y la compra de mobiliario para el inmueble. La UCO ha documentado una transferencia de 2.210 € de Servinabar para «muebles dormitorio Madrid» y dos transferencias a unos grandes almacenes por 5.520 euros para la adquisición de muebles.

Cerdán o su entorno familiar gastaron con una tarjeta VISA propiedad de Servinabar y asociada a Antón un total de 33.574 euros. Los cargos incluyen 49 pagos en el restaurante Sazadón (a 170 metros de su residencia en el distrito de Moncloa) por 7.470 euors, y gastos durante viajes. Han sido registrados pagos en Sevilla y Málaga en junio de 2022, coincidentes con el hospedaje de Cerdán y su mujer en hoteles de esas localidades.

Un caso particularmente significativo es el viaje a Ibiza de Cerdán, su mujer y su hija en agosto de 2022. La tarjeta ha soportado 16 pagos por 1.795 euros en establecimientos de la isla, así como gastos de ferry. Lo mismo ha ocurrido en un viaje a Tenerife en agosto de 2023, donde la tarjeta ha cubierto gastos de aeropuerto y el hospedaje en el hotel H10 Costa Adeje Palace, alcanzando un total de 1.259 euros.