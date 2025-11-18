Interior sanciona a un preso acusándole en falso de vender fotos de la mujer de Cerdán a OKDIARIO

El Ministerio del Interior ha castigado seis meses sin ver a su familia a un preso de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras acusar falsamente a sus familiares de vender fotos de Francisca Muñoz Cano, mujer de Santos Cerdán, durante una visita a la prisión el pasado jueves 6 de noviembre. La dirección de la prisión, encabezada por el ex político Luis Carlos Antón Herrera que se enfrentó en su día al PP, ha decido emprender acciones contra sus reclusos tras ver en OKDIARIO fotografías de familiares de Santos Cerdán que fueron a visitarle a la prisión.

Instituciones Penitenciarias ha decidido sancionar severamente a un preso, que jamás hizo llegar las fotografías de la mujer de Santos Cerdán a este periódico, acusándole de haber violado la intimidad de una familia. En una carta enviada al recluso pone que se habían tomado fotos pese a que él no tiene móvil en la prisión y desconoce lo que ocurre fuera.

La acusación se basa en que han visto que los familiares del preso coincidieron en el acceso con la mujer de Santos Cerdán y estaban utilizando el teléfono. Las cámaras de seguridad captaron este momento y han acusado a esta familia de ponerse en contacto con periodistas para vender las fotos.

OKDIARIO jamás pagó por esas fotografías, pese a que los dirigentes de la prisión dan por hecho que han cobrado una gran cantidad por estas instantáneas sin ningún tipo de prueba.

Sin trabajo, ni visitas

Pese a no conocer a ciencia cierta cómo llegaron a ser publicadas las fotografías y sin demostración concluyente, Instituciones Penitenciarias ha decidido castigar a un preso que es inocente. La sanción son seis meses de suspensión de vis a vis y comunicaciones con su familia. No podrá verles, tampoco podrán traerle paquetes, ni llevarle ropa.

También le han amenazado con llevarle a otra cárcel distinta a Soto del Real y con no empezar los talleres en los que iba a trabajar, algo que es sumamente perjudicial para los internos.

El preso cumplía condena en Soto del Real desde hace años y tenía un comportamiento ejemplar en la prisión. La decisión de la cárcel ya ha sido comunicada a su abogado, que dice que poco puede hacer. Los familiares del preso también han recibido la noticia y lucharán por demostrar que no comercializaron con las fotografías.

Las visitas de Santos Cerdán

Santos Cerdán lleva desde el pasado 30 de junio en la prisión de Soto del Real como preso preventivo tras identificarle el juez, el fiscal y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el cabecilla de una organización criminal dedicada a amaños en la adjudicación de obras públicas.

El que fuera secretario de organización del PSOE ha recibido durante estos meses las visitas de familiares como su mujer Paqui, su hermana Belén Cerdán y su cuñado. Distintos familiares de Santos Cerdán ocuparon cargos en el PSOE y además cobraron, como es el caso de Belén Cerdán, de la principal empresa investigada en la trama.

La última visita de sus familiares se produjo el pasado 6 de noviembre en la que se les concedió un vis a vis con Santos Cerdán. Su mujer se quejó durante el control de drogas de los perros que utiliza la Guardia Civil para evitar que entren en la prisión sustancias prohibidas. «Es una vergüenza», llegó a decir según fuentes penitenciarias que vieron el episodio.

Caza de brujas

OKDIARIO publicó imágenes de la última visita de la mujer de Santos Cerdán y también mostró imágenes de Santos Cerdán dentro de la prisión paseando por el patio, en el comedor y en el gimnasio. Se podía ver a Cerdán relacionándose con sus compañeros de la cárcel.

La dirección de Soto del Real, al ver las instantáneas publicadas, comenzó la caza de brujas para identificar a posibles presos que habrían facilitado este material. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto la investigación en ambos casos.

En el caso de las fotografías de Paqui, han acusado a un preso falsamente de venderlas y en el caso de las de Santos Cerdán se identificó a dos reos que fueron trasladados de la cárcel.

El propio ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska se preocupó personalmente por el asunto y ha calificado las fotos publicadas en el interior de la prisión de «absolutamente graves y rechazables».