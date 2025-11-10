OKDIARIO caza a Paqui, mujer de Cerdán, en el control de drogas de la cárcel en una visita a su marido

OKDIARIO ha captado en exclusiva a Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, acudiendo el pasado jueves 6 de noviembre a visitar al ex secretario de Organización del PSOE en la cárcel de Soto del Real.

Las imágenes muestran a la esposa del ex número 3 del PSOE —acusado de presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias— entrando a la cárcel acompañada de Belén Cerdán, la hermana del socialista, y su cuñado en el momento de pasar los controles de seguridad del centro penitenciario.

La hermana y el cuñado de Santos Cerdán que le visitan en la prisión cobraron 342.000 euros de Servinabar, la empresa investigada por el Tribunal Supremo por pagar comisiones ilegales. Así consta en el histórico de pagos de esa sociedad creada por el empresario Antxón Alonso, que está bajo el foco de las investigaciones de la UCO.

Los tres han llegado a la prisión de Soto del Real, situada en la sierra de Madrid, por la mañana para tener un vis a vis y una comunicación con el que fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez en el PSOE.

Fuentes presentes en la sala aseguran que Santos Cerdán estaba bien de ánimo y que su familia ha insistido en que pronto saldría en libertad, tal y como le informan sus abogados. La hermana de Santos Cerdán sí se ha mostrado triste tras el encuentro.

La familia de Cerdán ha abandonado la cárcel a las 14:00 horas, momento en el que acaban las vistas de la mañana y los presos van al comedor. Han acudido en un coche gris que han aparcado en el parking de la prisión.

El altercado de Paqui

Durante el registro previo a la visita, Paqui hizo gala de sus conocidos aires de grandeza y protagonizó un incidente al quejarse del protocolo de seguridad. «¿Por qué me pasáis el perro? Es una vergüenza», protestó visiblemente molesta cuando le aplicaron el control con perros antidroga, un procedimiento habitual en todas las prisiones para detectar posibles sustancias prohibidas.

La reacción de la mujer de Cerdán es incomprensible si se tiene en cuenta que estos controles se aplican a todos los visitantes sin excepción como parte de las medidas de seguridad del centro penitenciario.

El protocolo incluye el paso por detectores de metales y la revisión con perros adiestrados, procedimientos establecidos para garantizar que no se introduzcan objetos o sustancias ilegales. Además, deben dejar en el control los teléfonos móviles.

Las visitas de Santos Cerdán

Según ha podido saber este periódico, Paqui acude habitualmente los sábados por la mañana a visitar a su marido, aunque en esta ocasión adelantó su visita al jueves.

La hermana y el cuñado de Santos Cerdán también le visitan con frecuencia en Soto del Real, siendo el núcleo familiar su principal apoyo durante estos meses de prisión provisional.

Jacobo Teijelo y Benet Salellas, abogados de Santos Cerdán, también le visitan frecuentemente en la cárcel. Especialmente Teijelo, al estar su despacho en Madrid. Los letrados le informan sobre su situación procesal, le llevan escritos del juzgado para que los lea y colabore en la defensa.

Sus abogados le han trasladado que «saldrá pronto» de allí, ya que su previsión es que el juez del Tribunal Supremo acordará su libertad antes del 15 de noviembre, bien de oficio o tras una nueva petición formal. Ya han pedido varias veces la libertad durante estos últimos meses, pero les ha sido denegada.

Ningún cargo del PSOE ha ido

Santos Cerdán ingresó el pasado 30 de junio en la cárcel de Soto del Real y permanece en prisión provisional por los audios que le implican en el caso del presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de obra pública. Lo más llamativo es que ningún cargo del PSOE ha acudido a visitarle en estos meses, siguiendo la recomendación de sus abogados por «prudencia» ante el caso judicial abierto.

El ex número 3 del PSOE sólo recibe visitas de sus familiares y reuniones con sus abogados, quienes le mantienen informado de las novedades del procedimiento judicial mientras espera su puesta en libertad.

Santos Cerdán ha podido disfrutar durante semanas de celda individual, lee mucho y tiene un trato cordial con los compañeros y funcionarios de la prisión.