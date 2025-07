La hermana y el cuñado de Cerdán cobraron 342.000 € de la empresa investigada por pagar comisiones

La hermana y el cuñado de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, han cobrado 342.000 euros de Servinabar, la empresa investigada por el Tribunal Supremo por pagar comisiones ilegales. Así consta en el histórico de pagos de esa sociedad creada por Antxón Alonso que ha consultado OKDIARIO. Además, a esa cuantía se suman otros 729.108 euros pagados a la cooperativa Noran que fundó el citado empresario con Koldo García.

Los investigadores han documentado que María Belén Cerdán León, hermana del ex dirigente socialista, ha percibido un total de 280.200 euros a través de dos vías: 22.200 euros directamente de Servinabar en 2020 y 258.000 euros adicionales entre 2019 y 2023 a través de Erkolan, la cooperativa donde trabaja.

Por otra parte el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano –el hermano de su mujer, Paqui Muñoz Cano–, ha cobrado otros 61.669 euros supuestamente por trabajos como albañil de la constructora entre 2019 y 2022.

La investigación ha revelado conexiones directas entre estas cooperativas y el entorno familiar de Cerdán. Los abogados de Cerdán, sobre la hermana, que también es concejal del PSOE en Milagro (Navarra), justifican que trabajó «como administrativa» para Servinabar durante los primeros seis meses de 2020 por 2.000 euros netos mensuales. Posteriormente trabajó en esa cooperativa Erkolan que llevaba las cuentas de Servinabar.

En todo caso, esa empresa lleva desde 2021 sin presentar cuentas anuales al Registro Mercantil como es su obligación. Los últimos datos corresponden a 2020 así que difícilmente pueden justificar que realizó tareas de contabilidad si lo más básico no lo cumplió.

Erkolan, dedicada a la asesoría fiscal y contabilidad, tiene su domicilio social en la misma oficina de San Sebastián que otra empresa de Antxon Alonso. Los pagos a esta cooperativa han seguido un patrón escalonado: 3.623 euros en 2019, 40.244 euros en 2020, y 71.535 euros anuales en 2021, 2022 y 2023.

Pagos al cuñado

Además del caso de Belén Cerdán, la constructora ha sufragado nóminas a otros familiares del político socialista. Su cuñado, Antonio Muñoz Cano, supuestamente trabajó como albañil para la empresa Servinabar en dos períodos entre 2019 y 2022, percibiendo por su labor un total de 61.669 euros.

Por su parte, ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, fundó inicialmente Noran junto a Antxon Alonso. Sin embargo, las fuentes del caso indican que García vendió su participación al socio de Cerdán a finales de 2016, después de que el ex número tres del PSOE firmara un contrato adquiriendo el 45% de Servinabar. En todo caso, la UCO ha señalado en sus informes que Koldo García sigue ligado a esa cooperativa, que por su forma jurídica no tiene por qué presentar cuentas públicas.

Los investigadores han identificado un complejo entramado de transferencias entre las empresas vinculadas a Alonso. Servinabar ha pagado hasta ahora 360.165 euros conocidos a Noran, pero los datos de Hacienda Foral revelan que se desconoce el destino de 369.000 euros que, según lo declarado por Servinabar, fueron pagados a esta cooperativa. Noran también habría hecho pagos recurrentes a Erkolan.

Contratos millonarios

El contexto de esta investigación se enmarca en los millones de euros públicos en contratos que Servinabar ha logrado de los gobiernos navarros. Durante la legislatura de Uxue Barkos (2015-2019), la empresa participó en la reforma del pabellón Navarra Arena, la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra y la construcción de viviendas de protección oficial.

El contrato más relevante llegó durante el mandato de María Chivite: la duplicación de los túneles de Velate, adjudicado en diciembre de 2023 por un importe de –por ahora– 76 millones de euros, que constituye la mayor obra pública navarra de la última década.

La Fiscalía Anticorrupción ha señalado a Servinabar como «una sociedad creada ad hoc para lucrarse» con estas obras «sin que conste ninguna contribución precisa a ellas».

La empresa ha operado sistemáticamente en Unión Temporal con Acciona, aprovechando su condición local para acceder a contratos que, según el exdelegado de Acciona Fernando Merino, requerían esta fórmula porque «era condición necesaria» para empresas nacionales conseguir obras en País Vasco y Navarra.

Estos pagos se realizaron mientras Cerdán mantenían su influencia total en el PSOE como hombre de confianza de Pedro Sánchez. Los indicios acumulados por la UCO sugieren un patrón de aprovechamiento de posiciones políticas para beneficiar económicamente al entorno familiar del ex dirigente. Inicialmente emergió como patrocinadora del equipo de cortadores de tronco de Koldo García pero, por debajo, se ha destapado una red mucho más compleja que Cerdán se negó a declarar motu proprio ante la Justicia.