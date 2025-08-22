La prensa en alemán advierte de que en la Playa de Palma «se roba a todas horas»

Aunque se ha incrementado notablemente el número de detenciones por robos o atracos a turistas en Playa de Palma, los detenidos acaban reincidiendo al cabo de días o incluso horas y además en la misma zona. Esto, unido a una merma de la presencia policial, la falta de traductores y el cierre nocturno de la comisaría de la Policía Local en Playa de Palma, ha provocado un artículo en un periódico para alemanes editado en Mallorca que titula: «Por favor, ve a otro lugar».

El artículo del Mallorca Zeitung relata varias quejas de turistas -alemanes y suizos- que tras ser robados o atracados por la noche en este núcleo vacacional se encuentran con la comisaría de la Policía Local cerrada con el cartel de: «Por favor, ve a otro lugar».

En el reportaje, un portero de discoteca alemán admite que durante el día se nota una mayor presencia policial. Despliegue que se reduce drásticamente por la noche: «Se roba a todas horas», afirma.

A la falta de vigilancia y con comisarías que derivan cualquier denuncia o a otro cuartel o al día siguiente, se suma la falta de traductores. Hay testigos que afirman en la información que la escasez de traductores al alemán hace que en ocasiones el que se va detenido es la víctima, el turista.

Los empresarios de la Playa de Palma llevan años reclamando un incremento sustancial de la vigilancia policial en la zona. Refuerzos que se les prometen cada año y que al final no acaban viéndose por la calle.

Bandas de senegaleses y rumanos han competido durante años por hacerse con el nicho de actividades delictivas en los tramos más frecuentados de la Playa de Palma por los turistas extranjeros: del Balneario 6 al Balneario 8. Sin embargo, este año se han producido dos impactos nuevos en la masa de delincuentes que hacen la temporada.

La irrupción de grupos de inmigrantes argelinos llegados en patera a Mallorca ha disparado los robos, las agresiones, la violencia y, tras la detención policial, las reincidencias.

Las bandas de senegaleses del top manta y de la venta de drogas han ampliado también su catálogo de prestaciones y ya atracan en grupo a turistas en estado de embriaguez pegándoles para robarles la cartera y el móvil.