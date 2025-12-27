Gabriel Le Senne (Vox): «Mi cargo no está sobre la mesa»

«Yo estoy tranquilo. Mi cargo no está sobre la mesa». Lo dice a OKBALEARES Gabriel Le Senne, el presidente del Parlament, a pesar del momento de crisis que viven las relaciones entre el Partido Popular y Vox tras la decisión de los de Santiago Abascal de no apoyar el techo de gasto presentado por el Govern de Marga Prohens. Una decisión que deja Baleares sin Presupuestos autonómicos para 2026.

En cada una de las numerosas crisis que han vivido las relaciones entre Vox y el PP en Baleares durante esta legislatura, el cargo de Gabriel Le Senne (Vox) como presidente del Parlament balear ha estado sobre la mesa. El Partido Popular entendía que si se rompía el acuerdo entre ambas formaciones, Le Senne no tenía por qué continuar en el cargo.

Incluso tras la ruptura de Vox con el PP en todas las comunidades autónomas anunciada por Santiago Abascal este año, en el Govern de Prohens se llegó incluso a pensar en un sustituto: el vicepresidente de la Mesa del Parlament, Mauricio Rovira.

Nunca llegó la sangre al río y tampoco llegará ahora a pesar de que Vox se haya negado a aprobar el techo de gasto presentado por el Govern para 2026 lo que ha dejado a Baleares sin Presupuestos autonómicos para el próximo año.

La actual está siendo la única ruptura formal entre el PP y Vox en Baleares en la que los populares no insinúan que pueden descabalgar a Gabriel le Senne (Vox) de la presidenta del Parlament. Ahora ni lo van a intentar. Es la noticia adelantada por OKBALEARES y que hoy ha valorado la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas: «El cargo de Le Senne sigue ligado al de Prohens».

Cañadas ha augurado un 2026 en el que los políticos trabajen «más unidos» y en el que se alcancen «consensos», recordando al PP que al gobernar en minoría tiene que «cumplir lo que ha prometido».

Así se expresó este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, donde subrayó que su formación es «absolutamente coherente» con aquello que defiende y que, por ello, este martes se convalidará el decreto de proyectos estratégicos tras eliminar «la ideología de la agenda 2030».