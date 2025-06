Manuela Cañadas: «El acuerdo de Presupuestos no corre peligro aunque el PP apoye echar a Le Senne»

La portavoz de Vox en el Parlamento balear, Manuela Cañadas, acaba de firmar hace menos de una semana el acuerdo con el PP que permitirá a Baleares aprobar unos Presupuestos nuevos para este año y abandonar la prórroga en la que estaban instaladas las Islas.

Cañadas tiene en su grupo parlamentario a quien en este momento acapara la atención de todos los focos. Se trata del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que irá a juicio por un delito de odio por el episodio con dos diputadas del PSOE que provocaron una reacción por la que pidió disculpas. Pero del juicio ya no se librará.

PREGUNTA.- Le Senne sigue hoy como presidente. ¿Debería dejarlo antes de esperar a la remoción que le va a plantear toda la oposición?

RESPUESTA.- ¿Entonces, qué? ¿Nos cargamos el Estado de Derecho y la democracia? No está juzgado. ¿Por qué tiene que dejarlo? ¿Porque lo diga la izquierda que ha hecho de la rotura de una foto una performance digna de una obra de teatro o de una serie colombiana? En este país existe la presunción de inocencia para Le Senne, para Errejón, o sea, para todos. Yo no estoy de acuerdo con que se juzgue en la calle y se hagan estos acosos y derribos que se han hecho contra el presidente del Parlament, que es compañero. Hasta que no haya una sentencia no tiene por qué dimitir.

P.- Se puede dar la circunstancia, que nadie descarta, de que el PP sume sus votos con los de la izquierda para que Le Senne, vía remoción, se vea desalojado de la presidencia. ¿El PP tendría un problema con Vox?

R.- Hombre, no lo entenderíamos.

P.- ¿Tendría un problema con Vox?

R.- Tendría un problema con Vox.

P.- ¿A qué nivel?

R.- A nivel mundial. Primero, es un pacto de investidura en el que el presidente del Parlamento es de Vox. Si el PP apoya ahora eso, evidentemente nos enfadaríamos mucho.

P.- ¿A qué llevaría ese enfado?

R.- Depende del momento en que estemos. De todos modos, si usted va por el tema de los Presupuestos, nosotros no hemos cambiado un asiento porque a eso no hemos venido. O sea, no están en peligro los Presupuestos. No, por este tema.

P.- Algunos nombres propios. ¿Le Senne sería un buen cabeza de lista en 2027?

R.- Si lo considera nuestro presidente, Santiago Abascal, y el partido, yo sí lo veo.

P.- ¿Recuperaría a Jorge Campos para Baleares?

R.- Si el partido lo decide, por mí perfecto. Estoy acostumbrada a trabajar con él, lo hice durante cuatro años codo con codo.

P.- Idoia Ribas ya ha roto la disciplina de voto. ¿Esto tendrá consecuencias?

R.- Yo no voy a tomar ninguna medida, ni voy a hablar de Idoia Ribas.

P.- Una pregunta del PSOE. A ver si Francina Armengol no acaba siendo la candidata socialista visto cómo han promocionado a Aina Calvo. ¿Es mejor o peor candidata?

R.- Me parecería lo más justo y lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista. No creo que a la derecha le interese una candidata como Aina Calvo. Yo tengo un cariño muy especial con Aina Calvo. Sabe perfectamente que yo estuve en la campaña del Ayuntamiento de Aina Calvo. No he conocido a una persona más honrada en mi vida, más coherente en mi vida y más buena en mi vida. Todo lo contrario que pienso de Armengol. O sea, Armengol a lo mejor es más afín a este presidente, chabacano, mafioso, corrupto. Y Aina Calvo sería volver al PSOE antiguo de grandes oradores.