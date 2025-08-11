Ni se te ocurra pintar tu habitación de estos colores: atraen el peligro y la mala energía, según una experta en Feng Shui

Atraen el peligro y la mala energía estos colores que tienes en tu habitación, son un peligro y atraen un flujo de energía negativo, según el Feng Shui. Por lo que habrá llegado el momento de apostar con algunos detalles que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante en estos días. Es importante creer en este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán en estas jornadas que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta.

Puedes estar condenando algunos elementos que serán los que marcarán nuestro destino. De la mano de una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno con algunos detalles que quizás podemos empezar a tener en consideración determinados cambios. Es el momento de apostar por un cambio de tendencia en nuestra casa, por lo que tenemos que hacer realidad algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. El Feng Shui es una disciplina milenaria que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas. Es importante estar pendientes de unos colores que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Atraen el peligro y la mala energía

Sin saberlo podemos tener algunos detalles que nos afectarán de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Es momento de tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos apuestan en estos días. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que necesitamos cambiar esta energía.

La energía positiva puede volver a nuestra casa siempre y cuando empecemos a considerar lo que nos está llegando en estos días. Es destacable lo que llega en estos días en los que todo puede llegar a convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha.

Estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. El Feng Shui puede acabar siendo lo que puede acabar convirtiéndose en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Es importante estar pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo en estos días.

No pintes la habitación de estos colores según el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina milenaria que nos puede ayudar a hacer fluir la energía que llega. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden bloquear el flujo de energía positiva, algo que debemos tener en consideración.

La experta en Feng Shui Montserrat Beltrán nos dice en su blog los tipos de colores que nos ayudarán a conseguir aquello que necesitamos y más. Un plus de buenas sensaciones puede llegar si conocemos el significado de los colores que nos rodean y lo que puede llegar a ser clave.

Rojo, un poderoso activador de la energía. Según el Feng Shui, aporta vitalidad, energía y reduce la sensación de soledad. Además, impulsa a la acción.

Verde, símbolo de vitalidad. Representa la esperanza, la inocencia y la suerte. Es un color que te ayuda a sentirte tranquila, ya que contribuye a la calidez del hogar.

Azul, color de la calma. Un espacio pintado de azul aporta claridad mental, sabiduría y te ayuda a relajarte.

Blanco, el “comodín” de la casa. Es el color que simboliza la pureza, la paz y la claridad. Se le conoce como comodín porque combina perfectamente con el resto de los colores.

Amarillo, el color de la alegría. Elimina pensamientos negativos, refuerza la autoestima y combate el miedo.

Marrón, el refuerzo perfecto. Para el Feng Shui, el color marrón simboliza la familia, las raíces y transmite sensaciones de confort y seguridad, proporcionándote estabilidad.

Beige, el color de la armonía. Es ideal para crear ambientes que te hacen sentir cómoda, distendida y con ganas de comunicarte y conversar relajadamente.

Es importante tener claro el significado de cada color, son detalles que acaban afectando a la energía de una casa que puede acabar generando la estabilidad y la tranquilidad que necesitamos, además del flujo correcto de energía. Un proceso que puede acabar siendo el que marque estos días.

Estaremos muy pendientes de los expertos de esas energías que debemos empezar a tener en consideración. Son tiempos de apostar claramente por este tipo de elementos que acabarán marcando unas jornadas cargadas de buena energía. Pasamos más tiempo en casa y notamos esas energías que son esenciales que controlemos de la mejor manera posible. Siendo un buen básico para conseguir aquello que deseamos y más.