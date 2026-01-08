Buenas noticias si coges el autobús de la EMT de Madrid: estos dos días será gratis por la vuelta de Navidad

Ahora que ya se han acabado las fiestas navideñas, la vuelta a la rutina para trabajadores y estudiantes coincide con un anuncio que tiene que ver con la movilidad y que afectará tanto hoy como mañana. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que los autobuses de la EMT sean gratuitos hoy jueves, 8 de enero, y mañana, viernes 9, una medida que coincide con la recuperación de la actividad en oficinas, colegios y universidades y para alegría de todos aquellos que dependen del transporte público para sus trayectos diarios. Además, la gratuidad se aplicará a toda la red salvo en el servicio Exprés Aeropuerto, que mantiene su tarifa habitual.

Fuentes municipales explican que la iniciativa de estos dos días busca aliviar los desplazamientos de esta semana y favorecer el uso del transporte público en un momento en el que el tráfico suele repuntar con fuerza. No se trata de una acción aislada, ya que la ciudad ha recurrido en más de una ocasión a jornadas sin coste como esta, que sirven para impulsar el autobús en días de especial afluencia. Los viajeros deberán, en cualquier caso, validar su título habitual o solicitar el billete sencillo gratuito al conductor, como es habitual en estas campañas. Junto a la gratuidad temporal, el Consistorio ha puesto en marcha un nuevo billete digital que permite enlazar un trayecto de EMT con un viaje en Bicimad por un precio reducido. El Ayuntamiento pretende que esta opción facilite los trasbordos entre ambos sistemas y que más usuarios se animen a combinar modos de transporte en sus recorridos diarios. La medida forma parte también, de la estrategia municipal de reforzar alternativas sostenibles y descongestionar la circulación en el interior de la ciudad.

Dos días gratis de autobús en Madrid

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes funcionarán sin coste desde las 00:00 del jueves 8 de enero hasta las 23:59 del viernes 9. Será necesario validar el título habitual, aunque en caso de no disponer de uno, bastará con pedir al conductor un billete sencillo gratuito. La única excepción sigue siendo la línea Exprés Aeropuerto, que no entra en esta medida.

Esta gratuidad es ya conocida por muchos madrileños porque se ha puesto en marcha en más de setenta ocasiones en el pasado. La fórmula suele repetirse por su eficacia daod que ayuda a aliviar el gasto en días clave y recuerda que el transporte público es una alternativa viable y cómoda para desplazarse por la capital.

Bicimad también se suma con viajes sin coste

Las bicicletas eléctricas de Bicimad participarán en esta iniciativa con trayectos de hasta 30 minutos sin coste durante estos dos días. Para el Ayuntamiento, la combinación entre bus y bici eléctrica abre la puerta a un uso más extendido de ambos servicios, al tiempo que permite reducir la dependencia del vehículo privado.

Los usuarios habituales verán especialmente útil esta medida, pero también quienes aún no se han animado a probar el sistema de bicicletas públicas. La idea es que estos dos días sirvan como incentivo y faciliten la transición hacia una movilidad mucho más limpia.

Un impulso para la sostenibilidad en plena vuelta a la normalidad

La capital encara el primer gran retorno del año con unos servicios pensados para descongestionar calles, rebajar emisiones y facilitar la vida cotidiana. La medida llega justo cuando miles de personas retoman el ritmo laboral y académico, lo que multiplica el uso del transporte público.

Además del ahorro inmediato, estas jornadas gratuitas buscan reforzar un hábito cada vez más extendido: moverse de forma más responsable y con alternativas que reduzcan el impacto ambiental. Según defiende el Ayuntamiento, cada edición contribuye a consolidar una ciudad que es más cómoda y accesible.

Una oportunidad para probar nuevos trayectos y cambiar rutinas

Muchos usuarios aprovechan estos días gratuitos para experimentar rutas distintas, combinar modos de transporte o incluso probar por primera vez Bicimad. Para quienes viven en barrios más alejados o no utilizan habitualmente el bus, es una ocasión para comprobar si les resulta más ágil llegar al trabajo o a los estudios sin depender del coche. En otros casos, la gratuidad anima a quienes antes descartaban el transporte público por cuestiones económicas, especialmente en semanas en las que el gasto familiar es más alto tras las fiestas.

También hay un componente social que el Ayuntamiento destaca a menudo: la ciudad funciona mejor cuando los desplazamientos diarios son fluidos. Reducir la saturación en horas punta y mejorar la convivencia entre peatones, bicicletas, coches y transporte público forma parte del objetivo a largo plazo. Y medidas puntuales como la de estos 8 y 9 de enero ayudan a mover esa tendencia.

Con este gesto, Madrid abre 2026 recordando que la movilidad sostenible no es sólo una cuestión de infraestructuras, sino también de oportunidades. Y, durante dos días, viajar sin pagar un euro es una buena manera de empezar el año.