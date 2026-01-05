El nuevo año estrenado el pasado jueves arranca con una novedad importante para quienes se mueven con frecuencia entre ciudades. Un cambio que afecta directamente al transporte público y que, por primera vez, que tiene que ver con un nuevo abono único de transportes y para el que ya se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

No supone la desaparición de los abonos actuales ni altera los descuentos que ya están en marcha. De hecho, estos se mantendrán durante todo el año. La diferencia está en que se incorpora una nueva opción, pensada para quienes realizan desplazamientos habituales fuera de su comunidad y hasta ahora tenían que combinar varios títulos distintos. Todavía quedan cuestiones prácticas por aclarar, pero hay un dato que ya está cerrado y es el que más interesa a los usuarios: el día exacto a partir del cual se podrá empezar a utilizar este nuevo abono de transporte, así que toma nota porque está a la vuelta de la esquina.

Es oficial: esta es la fecha en la que podrás usar el abono único de transportes

El llamado abono único de transportes es un título mensual de ámbito estatal que permitirá viajar por diferentes puntos de España con un sólo abono. La idea es simplificar los desplazamientos habituales en servicios que dependen directamente del Estado, sin necesidad de contratar billetes o abonos distintos según el territorio.

Está pensado, sobre todo, para personas que se desplazan con frecuencia por trabajo, estudios o motivos personales y que utilizan de forma recurrente trenes o autobuses estatales. Con un único pago mensual podrán acceder a esos servicios sin preocuparse por zonas o trayectos concretos pero hay que tener claro que no sustituye a los abonos actuales, sino que suma a ellos como una alternativa más dentro del sistema.

Qué medios de transporte entran en este abono

El abono permitirá utilizar los principales servicios de transporte público de titularidad estatal. En la práctica, incluirá:

Los trenes de Cercanías en cualquier ciudad.

Los servicios ferroviarios de Media Distancia.

Los autobuses interurbanos que operan bajo concesión estatal.

Esto implica que un usuario podrá usar Cercanías en distintas ciudades sin necesidad de comprar abonos locales diferentes, siempre que se trate de líneas estatales. Lo mismo ocurre con la Media Distancia y con determinados trayectos en autobús entre provincias.

Quedan fuera, al menos por ahora, los metros, tranvías y autobuses urbanos, ya que dependen de otras administraciones.

Cuánto costará al mes

El precio del abono será mensual y estará dividido por edades:

60 euros al mes para adultos.

30 euros al mes para jóvenes menores de 26 años.

No se ha informado de límites de uso dentro del mes de validez, por lo que funcionará como un abono plano en los servicios incluidos.

La fecha en la que empieza a funcionar

El abono único de transportes se podrá utilizar a partir del 19 de enero de 2026 en toda España.

Desde ese día, quienes lo tengan podrán empezar a viajar con este título en los servicios estatales incluidos. Todo ello sin que desaparezcan las ayudas actuales, que seguirán vigentes durante todo el año.

Qué pasa con los descuentos actuales

Aquí no hay cambios para los usuarios habituales. Durante 2026 se mantienen las bonificaciones que ya existen en el transporte público.

Los abonos mensuales y los bonos de diez viajes seguirán teniendo, como mínimo, un 40 % de descuento. Una parte de ese porcentaje corre a cargo del Estado y el resto depende de comunidades autónomas o ayuntamientos.

En Renfe también continúan las rebajas actuales. El abono mensual ilimitado mantiene su precio reducido, los jóvenes siguen pagando menos y los menores de 14 años pueden viajar gratis en determinados servicios. En Media Distancia y Avant se conservan los descuentos y los viajes gratuitos para niños.

Además, se mantienen las bonificaciones en los servicios Avant y en la red de ancho métrico, con mejoras en algunos casos y precios máximos fijados para determinados colectivos.

¿Sirve para el transporte urbano de mi ciudad?

No por ahora dado que el abono único no incluye metros, tranvías ni autobuses urbanos. Estos servicios dependen de comunidades autónomas y ayuntamientos y su incorporación requeriría acuerdos específicos.

De momento, el alcance del abono se limita al transporte de titularidad estatal.

Dónde se podrá comprar

Todavía no se han concretado los detalles sobre el proceso de compra. No se sabe si se adquirirá por internet, en estaciones o mediante aplicaciones habituales. Es uno de los aspectos que queda pendiente de desarrollo.

Quién puede sacarle más partido

El perfil más beneficiado es el de personas que realizan desplazamientos frecuentes entre ciudades o comunidades distintas. Trabajadores que viven en una provincia y trabajan en otra, estudiantes o usuarios que combinan varios servicios estatales a lo largo del mes. En esos casos, el ahorro frente a la compra de varios abonos distintos puede ser notable.

Pendiente de los últimos trámites

Aunque el abono ya tiene fecha para empezar a usarse, todavía debe completar su tramitación final y publicarse oficialmente para que la medida sea plenamente efectiva. Hasta entonces, algunos detalles podrían ajustarse, aunque el calendario previsto se mantiene.