Si tu perro arrastra la cola por el suelo, deberías preocuparte y acudir al veterinario: éste es su significado

¿Alguna vez has visto a un perro moverse frotando su cola contra el suelo? Este comportamiento no suele ser casual ni una simple manía.

En la mayoría de los casos, es la forma que tiene el animal de expresar una molestia física que no puede aliviar por sí mismo. Detectar a tiempo qué le ocurre a tu mascota es fundamental para evitar complicaciones y proteger la salud de tu animal de compañía.

Qué significa que tu perro arrastre la cola por el suelo: señales de alerta que no debes ignorar

Cuando un perro arrastra la cola por el suelo, está intentando aliviar picor, dolor o presión en la zona anal. Este gesto, conocido como scooting, aparece porque los perros no pueden rascarse de manera directa y recurren al roce con superficies para calmar la incomodidad.

Este comportamiento puede producirse de forma puntual. Por otro lado, los especialistas advierten que su repetición es un claro indicio de que algo no va bien.

Cuando este comportamiento se vuelve frecuente o se acompaña de lamidos excesivos, mordiscos o inflamación visible, es imprescindible acudir al veterinario para descartar patologías más serias.

Ignorar estas señales puede derivar en infecciones dolorosas o en problemas crónicos difíciles de tratar.

Causas más comunes por las que un perro arrastra la cola

Existen diversos motivos que pueden provocar este comportamiento, aunque algunos son más habituales que otros. Éstas son algunas de las causas más frecuentes, según los expertos de Tiendanimal:

Obstrucción o inflamación de las glándulas anales: es el origen más común. Estos sacos pueden llenarse en exceso y causar dolor intenso.

es el origen más común. Estos sacos pueden llenarse en exceso y causar dolor intenso. Parásitos intestinales: la presencia de lombrices genera picazón persistente en la zona perianal.

la presencia de lombrices genera picazón persistente en la zona perianal. Alergias alimentarias o ambientales: ciertas intolerancias se manifiestan con irritación localizada.

ciertas intolerancias se manifiestan con irritación localizada. Dieta baja en fibra: una alimentación inadecuada dificulta la evacuación natural de las glándulas durante la defecación.

una alimentación inadecuada dificulta la evacuación natural de las glándulas durante la defecación. Problemas de higiene o pelo largo: restos de heces o falta de limpieza favorecen la irritación.

Por otra parte, hay que destacar que también pueden influir molestias musculares, lesiones en la cadera o la columna, e incluso pequeñas heridas en la zona anal que pasan desapercibidas a simple vista.

Cuándo acudir al veterinario y cómo prevenir que tu perro arrastre la cola

La visita al veterinario es obligatoria si el comportamiento se repite, si hay inflamación, secreciones, mal olor o cambios en el estado de ánimo del animal.

Solo un profesional puede determinar la causa exacta y aplicar el tratamiento adecuado, que puede ir desde el vaciado de glándulas hasta una medicación específica.

En cuanto a la prevención, los expertos recomiendan mantener una desparasitación interna regular, ofrecer una dieta equilibrada rica en fibra y cuidar la higiene de la zona anal.

También es importante observar la postura de la cola. Si permanece baja de forma constante, puede ser un signo de dolor que requiere revisión inmediata.

Cuando un can arrastra la cola por el suelo no está jugando ni buscando atención. Es su manera de pedir ayuda. Prestar atención a este gesto y actuar a tiempo es clave para garantizar su bienestar y evitar problemas de salud mayores.