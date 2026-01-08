El METEOCAT activa todas las alarmas en Cataluña y pide precaución: «Nieve en el extremo…»

Todas las alarmas estarán activadas en Cataluña, el Meteocat pide precaución, la nieve hará acto de presencia en el extremo del país, de una manera que nos obliga a prepararnos. Esta comunidad autónoma ha sido de las más afectadas por una serie de fenómenos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará en este inicio de año en el que todo puede acabar siendo posible.

La nieve ha llegado con fuerza en un territorio que se ha visto afectado por un marcado descenso de las temperaturas que, sin duda alguna, acabarán siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente el tiempo puede acabar, de darnos algunas sorpresas del todo inesperadas. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar de darnos unas temperaturas y unas cifras de récord en Cataluña. La previsión del tiempo para estas próximas horas puede poner todos los pelos de punta.

La nieve obliga a activar todas las alarmas

El descenso de las temperaturas de estos días ha obligado a los expertos a activar todas las alarmas, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Los expertos no dudan en advertirnos de lo que está por llegar.

Es hora de empezar a pensar en este invierno que, sin duda alguna, se ha convertido en uno de los más terribles de los últimos tiempos. Hemos visto los termómetros descender hasta unas cifras que pueden acabar siendo las más bajas de los últimos tiempos.

A estas alturas del año, todo puede acabar siendo posible, teniendo en cuenta que estamos en lo peor de un invierno que ya apunta maneras y lo hace de tal forma que tendremos que estar listos para lo peor. Estos días de vuelta a la rutina no nos escaparemos de una serie de cambios que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar de una forma diferente.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo se acabará imponiendo de una forma que el frío y la nieve pueden llegar a ser especialmente peligrosos.

Meteocat activa todas las alertas por frío en Cataluña

Todas las alertas se activan en Cataluña ante un Meteocat que realmente pone los pelos de punta. Estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles en el Valle de Arán y la divisoria pirenaica a primeras horas, con cota de nieve a 1400-1600 m; poco nuboso con tendencia a intervalos nubosos en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en toda la comunidad, salvo el extremo este, localmente extraordinario en puntos de Pirineos; máximas en ascenso, que será notable en zonas litorales y prelitorales y depresión de Lleida. Heladas débiles en el Pirineo y el interior de la mitad norte, que pueden ser moderadas en valles Pirenaicos. Viento moderado con probables rachas muy fuertes del noroeste en el tercio sur; de componente oeste flojo a moderado en el resto de zonas litorales; y flojo de dirección variable en el resto a primeras horas, tendiendo a flojo del oeste». Las alertas estarán activadas: «Ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas litorales y prelitorales y depresión de Lleida, y de las mínimas en toda la comunidad, localmente extraordinario en Pirineos. Probables heladas moderadas en valles de Pirineos. Rachas muy fuertes del noroeste en el sur de Tarragona».

Para el resto de España la previsión no será mucho mejor: «Aunque se prevé que la estabilidad aumente en la Península y Baleares de suroeste a nordeste, se esperan cielos nubosos o muy nubosos en la buena parte de este territorio, excepto en los litorales mediterráneos y zonas de la meseta sur y Andalucía. En el Cantábrico y Pirineo occidental, los vientos del noroeste dejarán cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente fuertes, afectando también de forma más débil e intermitente al alto Ebro e Ibérica norte; no se descartan también débiles en Galicia y Sistema Central, y de madrugada en Baleares. Se espera que sean de nieve en cotas que irán desde los 500-700m en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la Cordillera Cantábrica. Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste. En Canarias, cielos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en el norte-nordeste de las islas más montañosas. Descenso de las temperaturas máximas generalizado, excepto en el noroeste, y descenso de las mínimas en la meseta sur. Se esperan leves aumentos de máximas y mínimas en el noroeste, con pocos cambios en el resto. Heladas que afectarán principalmente a zonas altas y de montaña y que pueden ser moderadas en Pirineos. En Canarias pocos cambios, excepto un leve aumento de las mínimas en las islas más orientales. Viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que puede ser fuerte en las islas y litorales peninsulares, y con rachas muy fuertes afectando al litoral cantábrico y balear, así como al interior oriental peninsular. En Canarias viento del este moderado».