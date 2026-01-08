La ministra de Sanidad, Mónica García, gastará hasta 16.000 euros de dinero público en iluminar de colores la fachada de su Ministerio durante tres días mientras, por otra parte, congela terapias contra el cáncer. Así se desprende del BOE del pasado 1 de enero, que ha publicado la adjudicación de este contrato (expediente número 202501PSS006).

Mónica García pretendía gastar casi 30.000 euros en esta decoración de su Departamento: 28.924,71 euros, tal y como consta en el anuncio de la licitación, si bien finalmente ha recibido una oferta de menor importe que ha terminado alzándose con ella.

En 2025 también gastó 5.000 euros en decorar su Ministerio por el Día del Orgullo LGTBI, celebrado el 28 de junio, iluminando la fachada con los colores de la bandera LGTBI. Además, el Ministerio de Sanidad desembolsó más de 16.000 de su presupuesto para que la cartera tenga su propia carroza en el desfile del Orgullo del 5 de julio en Madrid.

Quien también ha levantado polvareda recientemente por sus contratos, como ha revelado OKDIARIO, ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien repartirá dos millones entre animalistas mientras abandona a los perros policiales; gastará 733.000 euros en jardinería en El Pardo, donde ha tenido durante tres meses a las agentes sin termo y con duchas frías; y ha dejado a los guardias civiles con un curso a medias por falta de dinero, pero gastará 300.000 euros en regalos.

Las políticas prioritarias de García

La ministra justifica este gasto alegando que «en el marco de las políticas públicas estratégicas y prioritarias del Ministerio de Sanidad, resulta necesario el iluminar la fachada» de la sede del Departamento, ubicado en los números 18 y 20 del madrileño Paseo del Prado, «para la celebración de tres eventos conmemorativos». Dos ya han tenido lugar en 2025 y uno será en 2026.

En concreto, esta iluminación de colores es por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, del pasado 25 de noviembre, cuando fue iluminada de color naranja-morado; por el Día Mundial del SIDA, del pasado 1 de diciembre, cuando la fachada se tiñó de color rojo; y a futuro, por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, cuando lucirá de color morado.

La adjudicación se cerró el pasado 20 de noviembre, pero la formalización de la misma se publicó el primer día de este año, primer festivo de 2026. La empresa que se ha alzado con el contrato es 4on Production, de Coslada (Madrid), que presentó la de menor coste de las tres recibidas: 16.052,83 euros. La de mayor cuantía ascendía a 19.601,87 euros sin IVA.

Las instalaciones del Ministerio constan de 18 plantas –16 plantas sobre rasante y dos sótanos– y la iluminación de este contrato es para el pórtico de la fachada de la entrada del edificio, la cual se compone de doce pilares de 11 metros de altura y la parte interna de dos patios laterales y fachadas de pavés ubicadas a ambos lados del acceso principal al edificio.

Según indica el anuncio, para esta iluminación de tres días son necesarios «focos modelo PAR LED OXO COLORZOOM 180W EXTERIOR o similar, sujeto al vallado frente a la fachada de pavés, mediante tensor de carraca o similar», y el número mínimo de focos serán ocho, ubicándose dos de ellos por cada fachada de pavés.

«Actualmente, existe un sistema de alumbrado exterior. Sin embargo, dichas instalaciones están en desuso por obsolescencia y se está tramitando un expediente para realizar su renovación con una nueva instalación fija en el edificio», precisa Mónica García en el pliego de prescripciones técnicas, indicando que «por lo tanto, mientras se tramita y se ejecuta la futura instalación definitiva, resulta necesario el alumbrado temporal del edificio conforme a las necesidades del Ministerio ya mencionadas».

Sin tratamiento para el cáncer de riñón

Mientras tanto, miles de pacientes en España esperan respuestas ante el bloqueo de la financiación de nuevos tratamientos para el cáncer de riñón. Se calcula que actualmente hay en España 9.000 personas al año afectadas por esta enfermedad. Sin embargo, el Ministerio aún no ha incorporado las terapias que recomienda la comunidad científica internacional para el cáncer renal.

Más aún, ha congelado en los últimos años la aprobación de nuevos fármacos oncológicos para esta patología, desoyendo las demandas de médicos, expertos y asociaciones de pacientes. La inacción de la cartera de la dirigente de Más Madrid ha provocado que España se haya convertido en uno de los países europeos con peor acceso a los tratamientos más innovadores contra el cáncer renal.

Según la Sociedad Europea de Oncología Médica, sólo un tercio de los tratamientos para el cáncer renal cuenta hoy con financiación completa por parte del sistema público de salud español. Así lo ha revelado en el último informe Oncoindex, difundido el pasado 19 de junio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Riñón.

En los últimos cinco años se ha producido una disminución en la cobertura de estos fármacos. En 2021, España financiaba de forma íntegra seis de los nueve tratamientos oncológicos recomendados para este tipo de tumor. Sin embargo, en junio de 2025, esa cifra se había reducido a sólo dos, lo que representa un drástico descenso de más del 60 % en la financiación pública efectiva. Así las cosas, el dato más alarmante no es sólo el bajo nivel de cobertura, sino el retroceso sufrido en los últimos cinco años.

Desde la organización de pacientes Alivia denuncian esta «desatención institucional» hacia quienes padecen esta grave enfermedad. «El Gobierno no escucha y no tiene en cuenta las necesidades de miles de pacientes, afectados por uno de los tumores más graves», critica Carla Galán, responsable de programas de Fundación Alivia en España.

Se dispara la violencia de género

Por otra parte, cabe destacar que mientras Sanidad hace este gasto en iluminar la fachada de colores en días como el de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres o el de la Mujer mientras, por otra parte, la ley del sólo sí es sí de la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados.

A ello se suma, asimismo, el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO, que ha provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas. Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene la empresa de las pulseras antimaltrato fake pese a prometer su cambio hace 100 días. El escándalo se produjo cuando se supo que los dispositivos suministrados por esta empresa podían encontrarse a la venta en AliExpress o Alibaba.

Además, al Gobierno feminista se le ha disparado la violencia de género. En el segundo trimestre de 2025 se registraron más víctimas, más denuncias y el doble de mujeres asesinadas respecto al año anterior. También se han disparado las violaciones desde que gobierna el feminista Sánchez: 4.137 se registraron entre enero y septiembre de 2025, con una media de 15 al día.

A ello se añaden también los escándalos por acoso en las filas socialistas. Hay hasta cinco acusados de acoso sexual, como son José Tomé, Paco Salazar, Antonio Navarro, Javier Izquierdo y Toni González. Y otro por acoso laboral, el nuevo líder del PSOE extremeño, José Luis Quintana.