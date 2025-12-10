Sánchez nunca defrauda: sus fotos con el último «gran desconocido» del PSOE denunciado por acoso sexual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá decir que José Tomé, presidente socialista de la Diputación de Lugo denunciado por acoso sexual, es «un gran desconocido» para él. La frase que utilizó Sánchez para desmarcarse de su relación personal con José Luis Ábalos queda anulada para con Tomé debido a las numerosas fotos que unen a ambos, posando de forma amistosa e incluso abrazados, en varios actos. En lo que a imágenes con presidiarios, imputados y presuntos acosadores se refiere, Sánchez nunca defrauda.

Tomé, de 67 años, presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte de Lemos y líder del PSOE en la provincia, ha sido denunciado por varias mujeres debido a episodios de presunto acoso sexual. En las denuncias, presentadas a través del canal interno de la formación socialista, se señala al dirigente gallego alegando tocamientos no consentidos, comunicaciones con contenido explícito y por ofrecer empleo a cambio de favores sexuales.

Según indican las denunciadas en el programa Código 10, que ha destapado el escándalo, el comportamiento de Tomé era un secreto a voces. El líder del PSOE en Lugo habría contado con un patrón de conducta reiterado en el tiempo y las víctimas le habrían mostrado su malestar con el comportamiento mostrado, sin que éste desistiera.

Pedro Sánchez y José Tomé han compartido presencia en varios eventos, en los que además, se han fotografiado juntos. El presidente del Gobierno completa así un álbum de fotos en el que cuenta con instantáneas con otros denunciados de su partido por acoso sexual, como el líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro, o uno de sus hombres de confianza, Paco Salazar. También tiene fotos amistosas con sus dos secretarios de Organización encarcelados, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, con el ex asesor ministerial del primero, Koldo García, quien está actualmente en prisión.

Tomé, además, forma parte del núcleo duro de Sánchez como miembro del Comité Federal del PSOE, máximo órgano de los socialistas, por lo que el presidente del Gobierno no puede desmarcarse de las denuncias de acoso sexual. Así lo indican tanto los cargos que ocupa José Tomé como las fotografías que les unen y una instantánea con el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Santos Cerdán.

Los «desconocidos» de Sánchez

Pedro Sánchez aseguró, en una entrevista reciente que José Luis Ábalos, quien fuera su mano derecha en el PSOE y en el Gobierno, era «un gran desconocido» para él, en el ámbito personal. Más allá de que también le acompañara en las Primarias de 2017, junto a un Koldo García cuya relación tildó de «anecdótica», Ábalos y Sánchez, con Cerdán, llegaron a reunir a sus familias para un fin de semana en una casa rural y acudieron a cumpleaños del otro.

La lista de desconocidos de Sánchez no queda ahí, tal y como se puede comprobar en el álbum de fotos del presidente del Gobierno con cargos imputados y denunciados por acoso sexual. Las de José Tomé se suman a la retahíla de imágenes comprometidas del secretario general del PSOE, de las que también forman parte fotografías con Paco Salazar, al que denunciaron varias mujeres de La Moncloa por acoso, o Antonio Navarro, líder socialista en Torremolinos, a quien denunció una concejal de su grupo municipal por acoso.

Tomé se defiende

Horas después de que salieran a la luz las denuncias por acoso sexual, José Tomé ha anunciado que emprenderá acciones legales ante las acusaciones que le atribuyen. «No hay pruebas ni las puede haber», ha sostenido en declaraciones a los medios este miércoles en Monforte, donde ha asegurado que es «falso y mentira» los hechos que se le atribuyen.

El secretario general del PSOE en Lugo asegura que se trata de unas «acusaciones muy graves» y «sin pruebas», ante las que espera tener la «posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano».

«Dado que no hay ninguna prueba ni la puede haber, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados», ha trasladado Tomé este miércoles. Asimismo, ha afirmado que «en algunos días se sabrá la verdad» y que él seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo.

«No sé de qué se me acusa», ha insistido, asegurando que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado. «Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda», ha lamentado el alcalde de Monforte de Lemos.