Ayuso despide el año desde un parque de bomberos: «Anteponen su vida para salvar la nuestra»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado su Mensaje de Fin de Año desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, que en 2025 ha celebrado su «quincuagésimo aniversario». La jefa del Gobierno madrileño ha querido así tener un gesto de reconocimiento a la tarea de estos profesionales, que «cada día anteponen su vida para salvar la nuestra», ha elogiado.

De esta manera, Ayuso se ha referido a ese «medio siglo de historia» de este parque, actualmente con 82 bomberos, agradeciendo su encomiable labor y también «el trabajo que realizan todos nuestros servidores públicos».

«Este ha sido un año muy difícil en la lucha contra el fuego. Una parte importante de nuestra maravillosa España ha ardido. Con ella, miles de personas han perdido sus montes, casas, negocios o animales. Y algunas, su propia vida», ha lamentado.

«A todos ellos queremos recordarles porque su dolor es el nuestro. Y porque solo así podremos remediar en parte sus efectos devastadores y pensar en cómo intentar evitarlos a futuro», ha señalado la presidenta madrileña.

Ayuso también ha dedicado palabras de recuerdo a los bomberos que han fallecido en acto de servicio, «a quienes distinguimos a título póstumo: a Vicente, Fernando, Jorge, Luis Alberto y Rafael. Y a Jesús y Sergio, que perdieron la vida en el incendio de un garaje en Alcorcón. A todos ellos y a sus familias les trasladamos nuestra gratitud», ha añadido.

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, según ha explicado Ayuso, está formado por 22 parques tras la incorporación este año del de Fuenlabrada, «1.700 personas que componen un gran equipo de élite que actúa en toda la región y en aquellos lugares de España y del mundo donde pueden ser de gran ayuda, como en la Dana de Valencia, en los incendios de Extremadura, Castilla y León o Cataluña, terremotos, inundaciones… Sin entender de fronteras dentro y fuera de nuestro propio país», ha destacado.

«Somos la región con los mejores tiempos de respuesta y la mayor densidad de medios terrestres y aéreos de Europa, para garantizar una atención inmediata, profesional y humana. Porque en muchas ocasiones, la vida se juega en minutos», ha subrayado también la jefa del Ejecutivo regional.

Además, ha recordado que la pasada primavera tuvo lugar el peor episodio de lluvias en 135 años. Y ha aludido al «apagón inédito que duró 12 horas» y «que se gestionó de manera excelente gracias, también, a los profesionales y los cuerpos que componen la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112», ha afirmado.

«Entre uno y otro se realizaron casi 1.000 intervenciones y se gestionaron cientos de miles de llamadas que consiguieron que la actividad de los servicios críticos, como los hospitales, se mantuvieran, así como la vida ordinaria, sin lamentar daños importantes», ha detallado.

55 grandes incendios

Asimismo, la presidenta madrileña en los 55 grandes incendios que hubo en la Comunidad de Madrid el pasado verano, citando los de Méntrida-Villamanta, Aranjuez, Madrid capital, Tres Cantos y Colmenar Viejo, «zonas sobre las que estamos trabajando para limpiar y reforestar rápidamente», ha agregado.

«Somos una región en la que vivimos más de siete millones de personas, a las que se suman las que vienen a trabajar o nos visitan cada año por diferentes motivos. Sin nuestros equipos de emergencias, sin nuestros servicios públicos, la libertad de la que disfrutamos sería imposible. Gracias por eso a todos, destacando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos de emergencias, sanitarios, voluntarios…», ha remachado.

En este Mensaje de Fin de Año, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reivindicado, además, esta región como la que «pone freno a los totalitarios» como el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y a aquellas «ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer».

«Madrid es la España de siempre, con más ganas que nunca. Feliz noche y feliz 2026 a todos», ha concluido.