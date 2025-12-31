Los científicos no dan crédito al descubrimiento de una abeja diabólica: «Cuándo la vi estaba viendo la serie de Netflix «Lucifer’»

El descubrimiento de una abeja diabólica deja en shock a los científicos, no dan crédito a este insecto. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Lucifer es una de las series de Netflix más famosas que existen

El descubrimiento de esta abeja diabólica

Tal y como nos explican desde la Universidad de Curtin: «Se ha descubierto una nueva especie de abeja nativa con pequeños «cuernos» parecidos a demonios llamada Megachile (Hackeriapis) lucifer en Goldfields de Australia Occidental, destacando cuánto se desconoce sobre los polinizadores nativos de Australia. La llamativa nueva abeja fue encontrada durante las encuestas de una flor silvestre en peligro crítico de extinción Marianthus aquilonarius que crece solo en la región de Bremer Range, que se encuentra entre las ciudades de Norseman y Hyden. El autor principal Curtin, investigador adjunto, el Dr. Kit Prendergast, de la Escuela de Ciencias Moleculares y de la Vida de Curtin, dijo que la inusual cara con cuernos de la abeja hembra inspiró su nombre lucifer, que significa «portador de luz», pero también un un guiño juguetón a la mirada diabólica. «Descubrí la especie mientras inspeccionaba una planta rara en los Goldfields y noté que esta abeja visitaba tanto la flor silvestre en peligro de extinción como un árbol malleo cercano», dijo el Dr. Prendergast. «La hembra tenía estos increíbles cuernos en la cara. Al escribir la nueva descripción de la especie, estaba viendo el programa de Netflix Lucifer en ese momento, y el nombre encajaba perfectamente. También soy un gran fan del personaje de Netflix Lucifer, así que fue una obviedad».

Siguiendo con la misma explicación: «»El código de barras de ADN confirmó que el macho y la hembra eran la misma especie y que no coincidía con ninguna abeja conocida en las bases de datos de ADN, ni los especímenes que había recopilado coincidían morfológicamente con ninguna en las colecciones de museos. «Es el primer miembro nuevo de este grupo de abejas que se describe en más de 20 años, lo que realmente muestra cuánta vida aún tenemos por descubrir, incluso en áreas que están en riesgo de minería, como los Goldfields». El Dr. Prendergast dijo que el descubrimiento destacó la importancia de entender a las abejas nativas antes de que se perturben sus hábitats. «Debido a que la nueva especie se encontró en la misma área pequeña que la flor silvestre en peligro de extinción, ambas podrían estar en riesgo de alteración del hábitat y otros procesos amenazantes como el cambio climático», dijo el Dr. Prendergast. «Muchas empresas mineras todavía no encuestan a las abejas nativas, por lo que es posible que nos falten especies no descritas, incluidas las que desempeñan un papel crucial en el apoyo a las plantas y ecosistemas amenazados. «Sin saber qué abejas nativas existen y de qué plantas dependen, corremos el riesgo de perder ambas antes de que nos demos cuenta de que están allí». La publicación de la investigación coincide con la Semana Australiana del Polinizador, una celebración anual del papel crucial que desempeñan las abejas, las mariposas y otros insectos en el mantenimiento de ecosistemas saludables y la producción de alimentos».