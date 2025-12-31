El año 2025 cierra con la preocupante confirmación del aumento del yihadismo en España y el mayor número de yihadistas detenidos desde los atentados del 11-M en 2004. Un total de 112 yihadistas han sido arrestados (12 de ellos en el extranjero) este 2025 en 64 operaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra. Es la cifra más alta registrada desde los atentados del 11-M de 2004 y confirma el crecimiento ininterrumpido del yihadismo en España desde hace tres años, después de los 78 arrestos del 2023 y los 81 del 2024

Cataluña es la comunidad autónoma que concentra el mayor número de yihadistas detenidos en España durante el año 2025. Se han arrestado a 33 yihadistas, el 33% del total de detenidos por este delito en todo el Estado, con especial incidencia en Barcelona.

La explicación del crecimiento del yihadismo en Cataluña es sencilla, según los expertos. Germán Rodríguez Castiñeira, ex comisario general de Información de la Policía Nacional, experto en terrorismo y profesor de la UNED da dos de las claves: «Sin duda, se debe, entre otros motivos, a la presencia en Cataluña de mucha más inmigración de confesión musulmana que en otras regiones de España y con una singularidad propia: estas personas están más radicalizadas que los simpatizantes yihadistas del resto del Estado. El tercer factor es la efectividad de lucha policial contra esta amenaza, lo que ha hecho subir el número de detenciones».

«Priorizaron la inmigración musulmana»

Las cifras confirman las conclusiones del experto, del millón de residentes marroquíes en España, una cuarta parte vive en Cataluña. En la comunidad autónoma catalana se concentran cerca de 250.000 inmigrantes marroquíes, frente a los cerca de 100.000 que residen en Madrid.

El motivo de semejante concentración de inmigración musulmana hay que buscarlo en las políticas de inmigración del Gobierno la Generalitat de Cataluña, según el ex comisario. «En Cataluña siempre se promocionó la llegada y asentamiento de inmigración musulmana del norte de África y otros países de Oriente frente a Madrid, donde se fomentó la inmigración latinoamericana», sentencia el ex comisario.

«La intención era importar a Cataluña inmigración que no hablara castellano y, por tanto, más proclive a la inmersión lingüística en catalán», puntualizan otras fuentes policiales en activo.

«Hay 4 veces más mezquitas salafistas»

La otra cuestión evidente es, a juicio del ex comisario jefe de antiterrorismo, el mayor nivel de radicalismo de los simpatizantes yihadistas en Cataluña. «Sólo en Gerona se concentran cuatro veces más mezquitas salafistas que en cualquier otra provincial de España», explica Rodríguez Castiñeira.

En muchas mezquitas catalanas manda la interpretación más estricta del islam, el salafismo, y en algunas el salafismo yihadista, que busca establecer un califato global mediante la lucha armada (yihad) rechazando otras ideologías de forma violenta.

Desde los atentados del 11-M en el año 2004 no se habían realizado tantas operaciones antiterroristas como en 2025. En total, se han ejecutado 64 operaciones con un total de 112 detenidos, 12 de ellos en el extranjero.

Los expertos también atribuyen al trabajo policial el crecimiento de detenidos acusados de yihadismo en España. «La amenaza es global y la estrategia de la Comisaría General de Información es acertada, por eso muchos de los detenidos por yihadismo son por adoctrinamiento o reclutamiento en redes sociales, mejor detenerlos ahora que no lamentar víctimas inocentes más adelante», refiere el ex comisario general de Información.