El fin de semana se ha cerrado en Cataluña con dos asesinatos en menos de 24 horas en Barcelona y Tarragona. Una pelea a navajazos entre dos familias y un ajuste de cuentas por motivos desconocidos, son las principales hipótesis de los dos sucesos que se han cobrado la vida de dos hombres en Molins de Rey (Barcelona) y el segundo junto al campo de fútbol del Gimnástico de Tarragona.

En el primero de los crímenes, una pelea entre varios individuos, un hombre de origen latinoamericano ha apuñalado mortalmente a otro de 42 años en la madrugada del sábado al domingo. El suceso ha tenido lugar en la calle Foment de la localidad de Molins de Rey (Barcelona) sobre las 16:00 horas del domingo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Urbana de Molins y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que confirmaron que el hombre estaba muerto.

Asesinato a tiros en Tarragona

El segundo hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida se ha producía también el domingo, y sólo unas horas después del primero de los dos asesinatos.

El descubrimiento del cadáver de la víctima tuvo lugar a medio día del domingo en una zona boscosa del municipio de Tarragona muy cerca del campo de fútbol del Gimnástico de Tarragona.

Allí, unos vecinos han encontrado el cadáver de un hombre con una herida de bala en la cabeza y han avisado a los servicios de emergencias. Fuentes de los Mossos han indicado que la División de Investigación Criminal (DIC) de Tarragona ha abierto una investigación sobre este suceso, sobre el que también se ha decretado el secreto de sumario.