Mata a su mujer en Tarragona y la tira en una cuneta para simular un suicidio

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en Reus a un hombre marroquí de 49 años como presunto autor del asesinato de su mujer en Tarragona. El arrestado mató a su mujer en Riudecanyes (Tarragona) el mes de septiembre y después arrojó su cuerpo a una cuenta para simular que la víctima se había suicidado. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido.

La causa contra el detenido está abierta por un delito de asesinato y no constan antecedentes de violencia de género entre la pareja marroquí. Al tratarse de un crimen machista, el juzgado de Reus se inhibirá al órgano de violencia sobre la mujer para que siga con las diligencias del caso.

De esta forma, los Mossos han resuelto con éxito el crimen de la mujer de 36 años cuyo cadáver fue hallado sobre las 10.30 horas del pasado lunes 8 de septiembre cerca de la carretera T-313. En ese momento, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) del Camp de Tarragona asumió el caso para investigarlo, mantenindo bajo secreto las actuaciones al sospechar que no se trataba de un suicidio sino de un presunto homicidio.

El detenido intentó engañar a la Policía

Días después, la autopsia confirmó que el presunto suicidio de la mujer se trataba en realidad de un homicidio. Tras investigar durante cuatro meses, la policía concluyó que el asesino fue, presuntamente, la pareja de la fallecida, que habría llevado el cadáver hasta este barranco y la habría tirado, para que pareciese un suicidio.

Durante los registros, los agentes hallaron restos inculpatorios en la ropa del hombre y en su vehículo. El arrestado se contradijo en varias ocasiones tras su detención e incluso intentó engañar a los investigadores señalando que el día del crimen estaba en otro lugar de Riudecanyes, a pesar de que el análisis de las cámaras de seguridad de la zona contradecían su declaración.