Detenida una mujer hondureña por tirar a un bebé en un contenedor de Majadahonda (Madrid)

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer de 18 años de origen hondureño en la localidad madrileña de Majadahonda como presunta responsable de arrojar a un bebé recién nacido a un contenedor de basura el pasado día de Año Nuevo.

Tras tener conocimiento del suceso la Guardia Civil activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la zona, que culminó con el macabro hallazgo: el cadáver de un bebé recién nacido en el interior de uno de ellos.

El cadáver del pequeño se trasladó al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la correspondiente autopsia que determine las causas exactas del fallecimiento del menor.

Según ha adelantado el diario El Mundo, la detenida se presentó en el Hospital Puerta de Hierro con dolor abdominal y sangrado vaginal afirmando que había abortado y que había arrojado el bebé a un contenedor dentro de una bolsa, por lo que el menor era su propio hijo.

Inmediatamente se movilizaron todos los recursos públicos, incluida Policía Local y Servicios de Limpieza, para encontrar al bebé abortado. El hallazgo se produjo horas después cuando trabajadores municipales encontraron el cuerpo sin vida del menor en un vertedero municipal donde se arrojan las basuras. Se trataba de un recién nacido de unas 30 semanas de gestación.