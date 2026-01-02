Once evacuados y cuatro hospitalizados por un incendio en Leganés

Un violento incendio declarado en la noche de este jueves ha sembrado el pánico entre los vecinos de la calle Doctor Martín Vegue de Leganés, tras calcinar por completo una habitación de una vivienda situada en el número 26 del citado vial. El siniestro obligó a evacuar de urgencia a once personas y dejó un balance de cuatro heridos leves que tuvieron que ser trasladados al hospital.

Los efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que proceder a la evacuación inmediata de cuatro personas del domicilio directamente afectado por el fuego, así como de otras siete que se encontraban en la planta superior del edificio y que quedaron atrapadas por el humo.

El dispositivo de emergencias se completó con la presencia del SUMMA 112, cuyos sanitarios atendieron in situ a un total de siete personas afectadas por el suceso. De ellas, dos hombres y dos mujeres presentaban síntomas de inhalación leve de humo y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés para recibir asistencia médica.

La situación se agravó cuando el humo procedente del incendio inundó el hueco de la escalera del inmueble, tras quedar abierta la puerta de la vivienda siniestrada. Esta circunstancia dificultó la evacuación y provocó que el resto de vecinos quedaran expuestos a la inhalación de gases tóxicos, lo que obligó a los servicios de emergencia a actuar con extrema rapidez para evitar males mayores.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, aunque los Bomberos de la Comunidad de Madrid ya han iniciado las labores de inspección para determinar el origen del fuego que calcinó la habitación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan las investigaciones.

Incendio en Carabanchel

Tres personas han perdido la vida en la madrugada de este viernes en un incendio registrado en el interior de una vivienda del distrito de Carabanchel, en Madrid, según ha informado el servicio de Emergencias de la capital. El siniestro se ha producido en la tercera planta de un inmueble situado en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño, donde las llamas han sorprendido a los residentes en plena noche.

Según ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en sus redes sociales, dos de las víctimas mortales han fallecido a consecuencia de la inhalación de humo, mientras que la tercera persona ha perdido la vida por las graves quemaduras sufridas.