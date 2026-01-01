Madrid aplicará desde hoy rebajas fiscales a los jóvenes que compatibilicen empleo y formación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Ejecutivo madrileño aplicará desde este jueves dos nuevas ayudas fiscales. La primera va orientada a jóvenes menores de 30 años que compatibilizan empleo y formación y podrán deducirse hasta el 50% del coste de la matrícula. La segunda es para los denominados comercios con solera, con más de 50 años de vida, que tendrán una bonificación del 95% en Transmisiones Patrimoniales.

Estas deducciones refuerzan la política tributaria del Ejecutivo autonómico, que ha aprobado 34 rebajas fiscales, lo que supone un ahorro para los madrileños de casi 40.000 millones de euros, una media de más de 10.000 euros por contribuyente.

Así, desde este 1 de enero la Comunidad de Madrid introducirá una nueva deducción en el IRPF para estos jóvenes que tienen empleo al mismo tiempo que estudian o bien titulaciones universitarias de grado o bien de Formación Profesional de grado superior. Este incentivo permitirá deducir el 50% del importe de la matrícula, con un límite máximo de 400 euros anuales por contribuyente.

Para acceder a esta deducción será necesario estar matriculado a curso completo y acreditar actividad laboral, por cuenta propia o ajena, durante, al menos, 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el periodo lectivo, excluyéndose los contratos de formación.

El Ejecutivo autonómico calcula que unos 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta medida, para la que se destinará un máximo de 6 millones de euros.

«El objetivo es respaldar el esfuerzo de quienes se forman para mejorar sus oportunidades y de forma simultánea contribuyen al tejido productivo», expresan desde la Comunidad de Madrid sobre la nueva rebaja fiscal.

Entre otros motivos de la medida, el Ejecutivo regional destaca la alta tasa de inserción laboral de los titulados de FP en Madrid (más del 75 % de media), así como el deseo de que ningún joven tenga que elegir entre estudiar o trabajar.

Para aplicar la deducción, los beneficiarios tendrán que guardar los justificantes de pago de matrícula, acreditar la condición de estudiante y trabajador, y consignar los datos en la declaración de la renta autonómica del año fiscal correspondiente.

Establecimientos

En el caso de los establecimientos con más de 50 años, la medida contempla una bonificación del 95% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Su finalidad es favorecer la continuidad de estos negocios emblemáticos, reduciendo la carga tributaria asociada al traspaso de la titularidad.

De este modo, quienes adquieran o arrienden un inmueble destinado a actividades comerciales, hosteleras o de servicios con más de medio siglo de funcionamiento y mantengan la misma actividad, se beneficiarán de esta reducción a partir de 2026. Se estima que alrededor de 1.500 comercios de la región podrán acogerse a esta medida.

Gracias a este paso, se garantiza la viabilidad de estos negocios de larga trayectoria y que desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso consideran una seña de identidad de los municipios madrileños. «Sus comercios son parte de la particular idiosincrasia de la capital y de su entorno», aseguran.